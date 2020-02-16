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Единая лига ВТБ. Матч всех звезд. «Звезды России» уступили «Звездам мира» в овертайме

16.02.2020 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье, 16 февраля, в Москве на ВТБ Арене прошел четвертый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ.

«Звезды России» уступили «Звездам мира» в овертайме со счетом 162:164.

Единая лига ВТБ

Матч всех звезд

Звезды России – Звезды мира – 162:164 ОТ (38:37, 41:45, 35:28, 33:37, 15:17)

ЗВЕЗДЫ РОССИИ: Швед (42 + 7 подборов), Курбанов (25 + 10 подборов + 5 передач), Боломбой (21 + 6 подборов + 9 передач + 3 перехвата), Д.Кулагин (9 + 6 передач), Антонов (8 + 13 подборов + 5 передач) – старт; Фридзон (23), Трушкин (19 + 6 подборов), Хвостов (8 + 10 передач), Захаров (4), Григорьев (3), Астапкович, Моня (оба – 0), Забелин (не играл).

ЗВЕЗДЫ МИРА: Джеймс (34 + 7 подборов + 9 передач), Жеребко (20 + 6 подборов), Кузминскас (14), Хайнс (8 + 7 подборов), Смит (4 + 7 подборов + 5 передач) – старт; Макколлум (23 + 4 перехвата), Виналес (22), Хилл (15), Юшкевичюс (12 + 4 перехвата), Ристич (6 + 8 подборов), Миркович (6), Айон (0).

16 февраля. 16.30

 

Все, что нужно знать о Матче всех звезд лиги ВТБ – можно прочитать здесь.

 
 
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В воскресенье, 16 февраля, в Москве на ВТБ Арене прошел четвертый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ.
 
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