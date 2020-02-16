Председатель федерации футбола Молодечненского района: «Кузнецов хочет создать с Еремчуком «Динамо» Брест, БАТЭ, но они знают, какую роль при этом для них сыграла господдержка?»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель федерации футбола Молодечненского района Андрей Душевский рассказал о ситуации, в которой оказалось «Молодечно».

«Кузнецов (начальник отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома – прим.) говорит: а чем я помог в развитии молодечненского футбола? А откуда он вообще может знать, как мы развивались и кто чем помог? Я считаю, что оценивать работу нашего коллектива — мою, тренерского штаба и футболистов — имеют право лишь футболисты, наши болельщики и зрители, наши семьи и дети, которые выходили на поле поучаствовать в конкурсах, Петя Мороз, его родители, но не Роман Валерьевич Кузнецов. Мне не понятно, как этот человек может оценивать нашу работу за два года (2018 и 2019), приступив к своей должности в 15-16 числах октября 2019 года. Напомню, что сезон 2019 года закончился 9 ноября 2019 года. И даже за эти три недели он не нашел времени посетить ни одной тренировки и ни одной домашней игры команды. И это тот человек, который себя позиционирует ярым любителем футбола. При этом отношение господина Кузнецова к городской команде я могу охарактеризовать конкретным примером. Когда я его пригласил на последнюю домашнюю игру сезона 2019 года с ФК «Неман–Агро» г. Столбцы (09.11.2019 года), он мне сказал, что «выходные большие и у него свои планы». Уточняю, что я его предупредил о том, что на игре будут люди из федерации футбола для награждения команды и присутствие председателя исполкома, заместителя председателя исполкома, курирующего эту сферу или хотя бы начальника отдела спорта и туризма — это дело обязательное. У Игоря Павловича Белова тоже были длинные выходные, но он приехал, поздравил и наградил команду.

Господа Кузнецов и Еремчук говорят, что ФК «Молодечно» — это команда-однодневка, в которой участвовали три молодечненских игрока и одни пенсионеры. Это наглая ложь! И это еще раз говорит о некомпетентности господина Кузнецова. Я по образованию юрист и привык верить только фактам и документам. Спасибо, кстати, АБФФ, которая ввела систему COMMET. Передо мной лежат все протоколы первого круга сезона 2019 года. Согласно этой системе в первом круге у ФК «Молодечно» было 17 (!) молодечненских футболистов (Субоч, Гриб, Дрозд, Хаткевич, Цветинский, Галюк, Костюк, Тальковский, Чабрицкий, Федотов, Голубович, Бугай, Имеряков и другие). Да, во втором круге состав поменялся, но это нормально. При этом скауты «Андердога» после каждой игры ходили около стадиона и переманивали наших игроков лучшими условиями к себе. Федотов, Субоч, Гриб и Дрозд ушли. Но это нормально. Это спорт. Рыба любит, где глубже, человек — где лучше. Но... Кто-то не пошел, остался с командой и на второй круг. При этом почему-то от этих суперусловий, о которых заявляет господин Еремчук, ушли к нам, не побоюсь сказать, одни из ключевых игроков чистинской команды. Но о причинах этого надо спросить непосредственно у них, а также о том, что это были за суперусловия. Возрастные игроки: Крот, Страханович, Шкабара — это известные не только в нашей стране футболисты. Они были чемпионами Беларуси, вызывались в национальную сборную и т.д. И мы им очень благодарны за помощь в становлении команды. А кто если не они будет передавать свой опыт молодым игрокам, таким как Имеряков, Хаткевич, Гулецкий?..

Вопрос о слиянии двух команд? Считаю, что это полный бред. Я очень благодарен Яхновцу Аександру Дмитриевичу и Николаю Владимировичу Шримфу, которые выслушали нас с Алексеем Вергеенко в свое время без каких-то записей на прием. На той встрече и было принято решение об организации ГУ (Государственного учреждения «Футбольный клуб Молодечно-2018»). И согласно плана развития, который, я так понимаю, господин Кузнецов и не читал, было запланировано объединение футбольной команды, ДЮСШ-4 и городского стадиона в одну структуру, которая должна была заниматься развитием футбола в молодечненском районе. Сильная государственная структура! И только так. Организовать это в частном порядке было просто невозможно. Частный инвестор сегодня есть, а завтра его нет. Наше государство с сильной властью должно и может защитить людей от произвола и издевательства нерадивых частных инвесторов, которые ставят перед собой одну единственную цель — заработать денег. В нашем футболе немало примеров развала клубов так называемыми инвесторами. Мы в 2009 году уже пробовали создать частный клуб, но ничего не получилось по объективным причинам. Есть много вопросов в законодательстве, которые частная структура не может обойти. Государство вроде бы и не против, но закон есть закон.

Кто такой Еремчук (основатель и руководитель Moscow Tesla Club, инвестор «Андердога» – прим.)? Продавец машин в Москве. Это хорошо. Пусть продает, пусть будет счастлив и богат. Кузнецов хочет создать с Еремчуком «Динамо» Брест, БАТЭ или «Арсенал», но они хоть историю этих клубов знают? Знают, какую роль при этом для них сыграла именно государственная поддержка?

Хотелось бы прояснить ситуацию, о которой высказался в СМИ господин Еремчук. Его слова меня вообще удивляют и просто смешат! Я был на той игре и наблюдал за неадекватным поведением самого Еремчука со стороны. Он ходил за нашей скамейкой запасных и кричал «заткни свой рот, алкоголик!» И в это время все снимал на свой мобильный телефон. Он кричал на весь стадион, что тренер пьяный. Мне просто надоело на это все смотреть, и я предложил ему проехать вместе с тренером на освидетельствование, и если его слова не подтвердятся, то мы встретимся с ним в суде. Господин Еремчук сразу спрятал свой телефон и удалился, а после игры извинялся передо мной. Сейчас он об этом забыл? Вряд ли. Он хотел таким образом плюнуть в ФК «Молодечно»? Возможно, но промахнулся. Он плюнул в судейскую систему Беларуси. Неужели судья позволит кидать в него бутсами? Отмечу, что в 2019 году судейство в РБ было на высоком уровне. Любые нецензурные высказывания на поле и за его пределами карались моментально. Вот два протокола матча «Арсенал» — «Молодечно» и «Андердог» — «СМИавтотранс» . И это факт. За мат и угрозы судье Метлицкие были удалены с поля. Интересно, какие были бы санкции, если бы в судью бросили бутсы.

Я думаю, что ФК «Молодечно» вправе подать в суд на господина Еремчука за клевету. У нас есть масса свидетелей этого момента и видео данной игры. Непонятные люди? Вот фото нашей скамейки . Интересно, кто здесь непонятный? Я понимаю, что господин Еремчук не знаком лично ни с игроками, ни с тренером, ни с врачом нашей команды, но к чему тогда его резкие высказывания в СМИ? И вот скриншот интервью самого Еремчука по игре «Арсенал» — «Молодечно». Все хорошо и отлично. А сегодня он заявляет, что в тот день была полная вакханалия. Даже «Арсенал» в шоке от этих заявлений! «Какой-то там депутат», как он указал в своем интервью, это так-то я, и да, я ему представился, о чем он, видимо, снова забыл», — сказал Душевский.

Спонсор «Андердога» – о посещении матча «Молодечно» (клубы могут объединиться): «Там просто творилось страшное, начиная от того, что тренер был пьян»