Гвардиола – игрокам: «Если УЕФА не любит нас, к черту, мы им покажем. «Ман Сити» – это не про деньги, а про талант»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Пеп Гвардиола поговорил с игроками команды об исключении из Лиги чемпионов на ближайшие два сезона.

«Теперь, как никогда, мы должны показать всем, что «Манчестер Сити» – это не про деньги, а про талант.

Если УЕФА не любит нас, к черту, мы им покажем», – сказал Гвардиола.