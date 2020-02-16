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Гвардиола – игрокам: «Если УЕФА не любит нас, к черту, мы им покажем. «Ман Сити» – это не про деньги, а про талант»

16.02.2020 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поговорил с игроками команды об исключении из Лиги чемпионов на ближайшие два сезона.

«Теперь, как никогда, мы должны показать всем, что «Манчестер Сити» – это не про деньги, а про талант. 

Если УЕФА не любит нас, к черту, мы им покажем», – сказал Гвардиола.

 

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поговорил с игроками команды об исключении из Лиги чемпионов на ближайшие два сезона.
 
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