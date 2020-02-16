«Манчестер Сити» в CAS задаст вопросы о спонсорских сделках «ПСЖ» и «Ювентуса»

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» готовится оспаривать двухлетнее отстранение от еврокубков в Спортивном арбитражном суде ( ).

По информации The Athletic, высокопоставленные лица полагают, что наиболее вероятным результатом апелляции станет сокращение срока дисквалификации до одного года. Другие же считают, что после обращения в CAS «горожане» вовсе избегут любого запрета на участие в Лиге чемпионов, но заплатят более высокий штраф, чем изначальные 30 миллионов евро .

Руководители недовольны действиями властей Катара и владельцев . Люди из Абу-Даби полагают, что хозяева парижан мошенничают, но при этом к ним относятся иначе в рамках аналогичного расследования в связи с соблюдением правил финансового фэр-плей, чем к клубу из Манчестера. И это может быть использовано в CAS, где важны прецеденты.

Ожидается, что «Манчестер Сити» задаст вопросы относительно спонсорских сделок парижан, которые приобрели за огромные деньги Неймара и Килиана Мбаппе, но не получили наказания от , а также других топ-клубов Европы.

Так, «Сити» наверняка захочет получить ответ по поводу сделки с Fiat, компанией президента клуба Андреа Аньелли. Аньелли также член исполнительного комитета УЕФА, куда он, как считается, привел президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.

Например, в прошлом году новое соглашение с компанией Jeep, принадлежащей Fiat, увеличило ежегодную спонсорскую поддержку «Ювентуса» со стороны одного только автомобильного концерна на 20,7 миллиона фунтов, а общая сумма выплат составляет теперь примерно 40 миллионов за сезон.

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