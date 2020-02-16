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«Манчестер Сити» в CAS задаст вопросы о спонсорских сделках «ПСЖ» и «Ювентуса»
16.02.2020 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Манчестер Сити» готовится оспаривать двухлетнее отстранение от еврокубков в Спортивном арбитражном суде (
По информации The Athletic, высокопоставленные лица полагают, что наиболее вероятным результатом апелляции станет сокращение срока дисквалификации до одного года. Другие же считают, что после обращения в CAS «горожане» вовсе избегут любого запрета на участие в Лиге чемпионов, но заплатят более высокий штраф, чем изначальные
Руководители
Ожидается, что «Манчестер Сити» задаст вопросы относительно спонсорских сделок парижан, которые приобрели за огромные деньги Неймара и Килиана Мбаппе, но не получили наказания от
Так, «Сити» наверняка захочет получить ответ по поводу сделки
Например, в прошлом году новое соглашение с компанией Jeep, принадлежащей Fiat, увеличило ежегодную спонсорскую поддержку «Ювентуса» со стороны одного только автомобильного концерна на 20,7 миллиона фунтов, а общая сумма выплат составляет теперь примерно 40 миллионов за сезон.
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«Манчестер Сити» готовится оспаривать двухлетнее отстранение от еврокубков в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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