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Мартен Фуркад: «Горжусь братьями Бо. Я чувствовал себя одиноким, когда говорил о допинговом прошлом Логинова»
16.02.2020 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Французский биатлонист
Вчера Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Фуркад занял третье место,
«Я не переживаю за Тарьея и Йоханнеса, они привыкли быть на публике.
Вчера я очень гордился ими. Я долго чувствовал себя одиноким, когда говорил о Логинове. Я был действительно доволен, когда услышал, что они сказали по этому поводу.
Я знаю, что они чувствуют и что думают. И я никогда не сомневался в них.
Вчера они говорили (на эту тему), а я нет. Так что я должен сказать, что очень горд ими», – сказал Фуркад.
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Мартен Фуркад: «Горжусь братьями Бо. Я чувствовал себя одиноким, когда говорил о допинговом прошлом Логинова»
Французский биатлонист Мартен Фуркад поддержал норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бо, которые накануне критиковали Александра Логинова за допинговое прошлое.
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