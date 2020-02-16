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На чемпионате Европы-2020 в Раубичах выступит основной состав сборной Беларуси
16.02.2020 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На чемпионат Европы в Раубичи приедет основной состав сборной Беларуси.
Об этом рассказал главный тренер национальной команды Юрий Альберс, сообщает «Беларусь 1».
Сейчас команда выступает на чемпионате мира в Италии.
Чемпионат Европы стартует в Раубичах 26 февраля.
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На чемпионат Европы в Раубичи приедет основной состав сборной Беларуси.
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