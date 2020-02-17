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Александр Гагиев: «IBU принял решение оказать помощь на проведение чемпионата Европы – 125 тысяч евро»
17.02.2020 00:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев рассказал о том, сколько IBU выделил на проведение чемпионата Европы.
«IBU принял решение оказать помощь именно на проведение чемпионата Европы — 125 тысяч евро. Если они на Кубок IBU выделяют 75 тысяч, то здесь — 125. В целом мы 200 тысяч евро получаем только от них. Для Раубичей выгодно: у нас будет полностью забиты все места, будет обеспечено питание. Это деньги, которые придут в страну, то есть они останутся здесь.
Помимо этого, каждый участник платит от 70 до 90 евро за свое содержание в сутки. Эти деньги будут уходить на питание, размещение, обеспечение трансфером. Все расходы покрываются практически», — сказал Гагиев в программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1».
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Александр Гагиев: «IBU принял решение оказать помощь на проведение чемпионата Европы – 125 тысяч евро»
Директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев рассказал о том, сколько IBU выделил на проведение чемпионата Европы.
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