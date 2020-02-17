Андрей Гусов: «Белорусы близки по менталитету с поляками, украинцами, россиянами. Какие могут быть большие различия, если исторически мы практически одно княжество?»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер « Тыхы » Андрей Гусов порассуждал о европейском менталитете.

– Поработав несколько лет в Польше, вы стали европейцем?

– Я же и до этого работал в Европе, играл же еще в свое время и в Польше, и в Испании, и в Италии. Мне в Европе комфортно, скажем так. А еще если учитывать, что знаю польский язык, то это становится очевидным.

– Что такое европейский менталитет?

– Все время позитив, все время команда, то есть вместе, сообща. А в остальном, на самом деле, все так же, как и у нас. Да и какие могут быть большие различия, если исторически мы практически одно государство, княжество? Думаю, белорусы близки по менталитету с поляками, украинцами, россиянами, – сказал Гусов .