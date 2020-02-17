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Андрей Гусов: «Белорусы близки по менталитету с поляками, украинцами, россиянами. Какие могут быть большие различия, если исторически мы практически одно княжество?»
17.02.2020 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-главный тренер «
– Поработав несколько лет в Польше, вы стали европейцем?
– Я же и до этого работал в Европе, играл же еще в свое время и в Польше, и в Испании, и в Италии. Мне в Европе комфортно, скажем так. А еще если учитывать, что знаю польский язык, то это становится очевидным.
– Что такое европейский менталитет?
– Все время позитив, все время команда, то есть вместе, сообща. А в остальном, на самом деле, все так же, как и у нас. Да и какие могут быть большие различия, если исторически мы практически одно государство, княжество? Думаю, белорусы близки по менталитету с поляками, украинцами, россиянами, – сказал
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Андрей Гусов: «Белорусы близки по менталитету с поляками, украинцами, россиянами. Какие могут быть большие различия, если исторически мы практически одно княжество?»
Экс-главный тренер «Тыхы» Андрей Гусов порассуждал о европейском менталитете.
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