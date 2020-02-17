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«Объединенные чувством». В Японии выбрали девиз летней Олимпиады-2020
17.02.2020 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Организационный комитет
Официальным слоганом
В ролике, посвященном презентации девиза, снялась японская теннисистка Наоми Осака.
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Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио объявил девиз предстоящих соревнований.
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