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Андрей Гусов: «Люди в Польше позволяют себе немного больше, чем в Беларуси»

17.02.2020 11:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер «Тыхы» Андрей Гусов сравнил людей в Польше и Беларуси.

– Сам город Тыхы бедный или богатый?

– Вы знаете, довольно богатый, пусть и считается, так скажем, спальным районом Катовице. Заканчивается Катовице, и сразу начинается Тыхы. Уровень жизни населения повыше, чем у нас. Это касается и пенсий, и зарплат. Цифрами не владею, не буду обманывать. Но много разговаривал с людьми, видел, как знакомые вели бизнес, работали.

Да даже по простым вещам можно было определить уровень жизни поляков. Люди свободно перемещаются по Европе, тратят деньги, которые заработали. А в торговых центрах ежедневно такое движение, как у нас, например, в «Корона Замок» по выходным. Хотя бы по этим моментам видно, что люди позволяют себе немного больше, чем в Беларуси.

– Люди какого возраста могут позволить себе немного больше, чем в Беларуси?

– А как такового большого разделения нет. Понятно, что студенты, как и у нас, пытаются во время учебы подрабатывать в кафе, барах. Все стараются откладывать. Может, средняя зарплата в Польше больше, поэтому им попроще (средняя зарплата в Польше превышает 1300 долларов – Tribuna.com). Плюс, насколько знаю, многие поляки едут на Запад, в Америку, там зарабатывают неплохие деньги и привозят их на Родину, тратят в своей стране, – сказал Гусов.

«Как-то постригли бесплатно, машину обслуживал даром. Меня в городе уважали». Как тренеру из Беларуси жилось в Польше

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Экс-главный тренер «Тыхы» Андрей Гусов сравнил людей в Польше и Беларуси.
 
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