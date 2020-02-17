ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крэйг Вудкрофт: «Главная разница была в том, что ЦСКА смог использовать свои возможности, а мы – нет»

17.02.2020 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итог матча против ЦСКА (1:4).

«В принципе, у нас была такая же ситуация, как у ЦСКА. Мы тоже сыграли четыре матча за восемь дней. Но я не использую это как [оправдание]. Перед матчем знали, что нам противостоит серьезный соперник, очень хорошо играющий в атаке. Готовились к этому.

Мне кажется, в первом периоде периоде была равная игра. Мы достойно сдерживали соперника – к сожалению, ЦСКА смог реализовать свой момент. Жаль, что пропустили такую шайбу, которая, возможна, нас осадила. Во втором периоде проделали хорошую работу. Жаль, начали терять шайбу, что привело к еще нескольким голам в наши ворота. В третьей двадцатиминутке мне понравилось желание команды, играли до последнего. Пытались вернуться в матч, но сделать этого уже не смогли.

Главная разница была в том, что ЦСКА смог использовать свои возможности, а мы – нет. У нас реализация моментов не таком уровне. Также мы слишком много теряли шайбу в нейтральной зоне, что приводило к быстрым отрывам хоккеистов ЦСКА. Имея таких исполнителей в атаке, они соперник очень быстро пользовался этим и создавал голевые моменты, часть из которых удалось реализовать», – сказал Вудкрофт.

КХЛ: статистика

КХЛ: новости

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итог матча против ЦСКА (1:4).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Борисовчане стали более мотивированными. Если сенаторы поддержат Альшевского, то у БАТЭ может все получиться»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика