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Крэйг Вудкрофт: «Главная разница была в том, что ЦСКА смог использовать свои возможности, а мы – нет»
17.02.2020 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
«В принципе, у нас была такая же ситуация, как у
Мне кажется, в первом периоде периоде была равная игра. Мы достойно сдерживали соперника – к сожалению, ЦСКА смог реализовать свой момент. Жаль, что пропустили такую шайбу, которая, возможна, нас осадила. Во втором периоде проделали хорошую работу. Жаль, начали терять шайбу, что привело к еще нескольким голам в наши ворота. В третьей двадцатиминутке мне понравилось желание команды, играли до последнего. Пытались вернуться в матч, но сделать этого уже не смогли.
Главная разница была в том, что ЦСКА смог использовать свои возможности, а мы – нет. У нас реализация моментов не таком уровне. Также мы слишком много теряли шайбу в нейтральной зоне, что приводило к быстрым отрывам хоккеистов ЦСКА. Имея таких исполнителей в атаке, они соперник очень быстро пользовался этим и создавал голевые моменты, часть из которых удалось реализовать», – сказал
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Крэйг Вудкрофт: «Главная разница была в том, что ЦСКА смог использовать свои возможности, а мы – нет»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итог матча против ЦСКА (1:4).
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