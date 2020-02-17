Крэйг Вудкрофт: «Главная разница была в том, что ЦСКА смог использовать свои возможности, а мы – нет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт подвел итог матча против ЦСКА (1:4).

«В принципе, у нас была такая же ситуация, как у . Мы тоже сыграли четыре матча за восемь дней. Но я не использую это как [оправдание]. Перед матчем знали, что нам противостоит серьезный соперник, очень хорошо играющий в атаке. Готовились к этому.

Мне кажется, в первом периоде периоде была равная игра. Мы достойно сдерживали соперника – к сожалению, ЦСКА смог реализовать свой момент. Жаль, что пропустили такую шайбу, которая, возможна, нас осадила. Во втором периоде проделали хорошую работу. Жаль, начали терять шайбу, что привело к еще нескольким голам в наши ворота. В третьей двадцатиминутке мне понравилось желание команды, играли до последнего. Пытались вернуться в матч, но сделать этого уже не смогли.

Главная разница была в том, что ЦСКА смог использовать свои возможности, а мы – нет. У нас реализация моментов не таком уровне. Также мы слишком много теряли шайбу в нейтральной зоне, что приводило к быстрым отрывам хоккеистов ЦСКА. Имея таких исполнителей в атаке, они соперник очень быстро пользовался этим и создавал голевые моменты, часть из которых удалось реализовать», – сказал Вудкрофт .

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