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У супруги Дмитрия Мелешко выявлен рак груди

17.02.2020 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Супруга белорусского тренера, экс-игрока национальной сборной страны по хоккею Дмитрия Мелешко Надежда рассказала о том, что ей диагностировали рак груди.

«30 декабря 2019 года я нащупала уплотнение в груди. Паниковать не стала, так как три месяца назад была на УЗИ и все было хорошо. После НГ сразу же побежала проверяться.

8 января я узнала, что у меня рак груди. Третья стадия.

Почему не было видно на УЗИ? Я проверялась каждые полгода. Потому что этот вид опухоли имеет агрессивный, быстроразвивающийся характер. Он, гад, успел проникнуть в лимфоузлы.

Как я? Уже нормально. По жизни я оптимист и всегда верю только в лучшее! Настроена только на положительный исход!

Впереди у меня тяжелый год борьбы, и это часть моей жизни, которую невозможно скрыть. Я пройду этот путь и стану сильнее. Ваш выбор быть со мной или отписаться, так как я теперь уже не та Надя, у которой все прекрасно, и вряд ли буду прежней. Но мое сердце так же наполнено любовью, нет у меня злости и обиды на жизнь, наоборот, я стала ее ценить еще больше!!! Если мне послано такое испытание, значит, я должна его пройти.

Я буду жить ради своих детей, своей семьи, близких, родных, друзей, они, кажется, переживают больше, чем я сама. Мои дети все знают, мы никогда не обманывали их, говорим как есть. Они знают, что мама выйдет победителем и эта болезнь сейчас хорошо лечится.

Мне не нужна жалость, а только вера и положительные примеры, люди, которые прошли через это и живут обычной жизнью. Это очень вдохновляет», — написала Надежда Мелешко в своем Instagram.

 
 
 
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30 декабря 2019 года я нащупала уплотнение в груди. Паниковать не стала т.к 3 месяца назад была на УЗИ и все было хорошо. После НГ сразу же побежала проверяться. ⠀ 8 января я узнала, что у меня Рак груди. Третья стадия. ⠀ Почему не было видно на УЗИ? Я проверялась каждые пол года. Потому-что этот вид опухоли имеет агрессивный, быстроразвивающийся характер. Он гад, успел проникнуть в лимфоузлы. ⠀ Как я? Уже нормально. По жизни я оптимист и всегда верю только в самое лучшее! Настроена только на положительный исход!

 
 
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Супруга белорусского тренера, экс-игрока национальной сборной страны по хоккею Дмитрия Мелешко Надежда рассказала о том, что ей диагностировали рак груди.
 
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