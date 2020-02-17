У супруги Дмитрия Мелешко выявлен рак груди

Супруга белорусского тренера, экс-игрока национальной сборной страны по хоккею Дмитрия Мелешко Надежда рассказала о том, что ей диагностировали рак груди.
«30 декабря 2019 года я нащупала уплотнение в груди. Паниковать не стала, так как три месяца назад была на УЗИ и все было хорошо. После НГ сразу же побежала проверяться. ⠀ 8 января я узнала, что у меня рак груди. Третья стадия. ⠀ Почему не было видно на УЗИ? Я проверялась каждые полгода. Потому что этот вид опухоли имеет агрессивный, быстроразвивающийся характер. Он, гад, успел проникнуть в лимфоузлы. ⠀ Как я? Уже нормально. По жизни я оптимист и всегда верю только в лучшее! Настроена только на положительный исход! ⠀ Впереди у меня тяжелый год борьбы, и это часть моей жизни, которую невозможно скрыть. Я пройду этот путь и стану сильнее. Ваш выбор быть со мной или отписаться, так как я теперь уже не та Надя, у которой все прекрасно, и вряд ли буду прежней. Но мое сердце так же наполнено любовью, нет у меня злости и обиды на жизнь, наоборот, я стала ее ценить еще больше!!! Если мне послано такое испытание, значит, я должна его пройти. ⠀ Я буду жить ради своих детей, своей семьи, близких, родных, друзей, они, кажется, переживают больше, чем я сама. Мои дети все знают, мы никогда не обманывали их, говорим как есть. Они знают, что мама выйдет победителем и эта болезнь сейчас хорошо лечится. ⠀ Мне не нужна жалость, а только вера и положительные примеры, люди, которые прошли через это и живут обычной жизнью. Это очень вдохновляет», — написала Надежда Мелешко в своем Instagram.