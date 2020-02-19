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Веремеенко впервые за почти 13 лет сыграет за сборную Беларуси

19.02.2020 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Цмокі-Мінск» Владимир Веремеенко попал в выездной состав сборной Беларуси на матч предквалификации чемпионата мира-2023 против команды Кипра.

Беларусь: Александр Пустогвар, Андрей Стабровский, Алексей Тростинецкий, Евгений Белянков, Виталий Лютыч, Максим Салаш, Владимир Веремеенко (все — «Цмокі-Мінск», Беларусь); Кирилл Ситник, Александр Семенюк («Восток-65», Россия); Артем Параховский («Страсбург», Франция); Роман Рубинштейн («Хапоэль Хевель-Модиин», Израиль); Бенджамин-Павел Дуду («Борисфен», Беларусь).

Главный тренер — Ростислав Вергун. Ассистент — Андрей Кривонос.

35-летний Веремеенко сыграет за национальную команду впервые за почти 13 лет. Последний раз шестикратный лучший баскетболист страны сыграл за сборную Беларуси в сентябре 2007 года на чемпионате Европы в дивизионе «Б». Ранее Веремеенко официально объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Матч Кипр — Беларусь пройдет 20 февраля в 20.00 по белорусскому времени.

Дома команда сыграет 24 февраля против Португалии.

 
 
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Форвард «Цмокі-Мінск» Владимир Веремеенко попал в выездной состав сборной Беларуси на матч предквалификации чемпионата мира-2023 против команды Кипра.
 
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