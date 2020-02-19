Холанд забил 10 голов в 7 матчах ЛЧ. На 4 игры быстрее предыдущего рекорда

Источник материала: Tribuna.com

Форвард дортмундской Эрлинг Холанд отметился дублем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с (2:1).

19-летний норвежец добрался до отметки в 10 голов в главном еврокубке за 7 матчей – на 4 матча быстрее предыдущего рекорда.

Ранее нападающим Адриано, Садьо Мане и Роберто Фирмино удавалось забить 10 голов в первых 11 матчах в рамках Лиги чемпионов.