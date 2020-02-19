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Холанд забил 10 голов в 7 матчах ЛЧ. На 4 игры быстрее предыдущего рекорда
19.02.2020 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард дортмундской
19-летний норвежец добрался до отметки в 10 голов в главном еврокубке за 7 матчей – на 4 матча быстрее предыдущего рекорда.
Ранее нападающим Адриано, Садьо Мане и Роберто Фирмино удавалось забить 10 голов в первых 11 матчах в рамках Лиги чемпионов.
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметился дублем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1).
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