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Холанд забил 10 голов в 7 матчах ЛЧ. На 4 игры быстрее предыдущего рекорда

19.02.2020 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметился дублем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1).

19-летний норвежец добрался до отметки в 10 голов в главном еврокубке за 7 матчей – на 4 матча быстрее предыдущего рекорда.

Ранее нападающим Адриано, Садьо Мане и Роберто Фирмино удавалось забить 10 голов в первых 11 матчах в рамках Лиги чемпионов.

 

 

 
 
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметился дублем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1).
 
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