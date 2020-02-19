|
«Ливерпуль» не пробил в створ за целый матч во 2-й раз при Клоппе и не забил в 3-й раз в сезоне
19.02.2020 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Мерсисайдский клуб не смог поразить ворота соперника всего лишь в третий раз в сезоне.
Ранее это произошло в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с
Кроме того, мерсисайдцы за весь матч ни разу не пробили в створ. Это произошло всего второй раз при
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)