ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ливерпуль» не пробил в створ за целый матч во 2-й раз при Клоппе и не забил в 3-й раз в сезоне

19.02.2020 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Мерсисайдский клуб не смог поразить ворота соперника всего лишь в третий раз в сезоне. 

Ранее это произошло в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2), а также в матче Кубка лиги с «Астон Виллой» (0:5), где играла команда U23.

Кроме того, мерсисайдцы за весь матч ни разу не пробили в створ. Это произошло всего второй раз при Юргене Клоппе. Первый случился в матче с «Наполи» в Лиге чемпионов в 2018 году (0:1).

Тест: выберите игрока, наберите больше всего очков и пройдите викторину

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Веремеенко впервые за почти 13 лет сыграет за сборную Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Новости Волковыска

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика