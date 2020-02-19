«Ливерпуль» не пробил в створ за целый матч во 2-й раз при Клоппе и не забил в 3-й раз в сезоне

Источник материала: Tribuna.com

уступил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Мерсисайдский клуб не смог поразить ворота соперника всего лишь в третий раз в сезоне.

Ранее это произошло в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с (0:2), а также в матче Кубка лиги с «Астон Виллой» (0:5), где играла команда U23.