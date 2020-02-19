﻿ Снег с лыжной трассы в Веснянке, возможно, перевозят в Раубичи. Приехали солдаты и техника (TUT.BY). 21.by
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Снег с лыжной трассы в Веснянке, возможно, перевозят в Раубичи. Приехали солдаты и техника (TUT.BY)

19.02.2020 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Единственное место в Минске, где этой зимой много снега, – лыжероллерная трасса в Веснянке. Но и оттуда его могут увезти – в Раубичи. Об этом TUT.BY сообщил читатель.

«Я только что катался на трассе в Веснянке. Там военные подогнали машины, говорят, будут увозить снег! Я пообщался с сотрудником, который работает на трассе, – он объяснил, что снег увезут в Раубичи. Уже даже детям сообщили, которые в Веснянке занимаются, что соревнования здесь заканчиваются. Как же так? В угоду нескольким дням чемпионата увозить снег?» – задался вопросо читатель Александр, лыжник.

У трассы в Веснянке действительно работают солдаты – укладывают помосты. Они рассказали, что вывозить снег планируют, когда именно – неясно, «договор еще не заключен».

Начальник отдела лыжероллерной трассы футбольного клуба «Минск» Константин Калиновский отказался комментировать ситуацию, объяснив, что не знает деталей решения.

– Техника подъехала. Мне просто сказали оказывать помощь. Но такого, чтобы трассу закрывали, что-то отменяли, я не слышал. Вопрос только, сколько метров останется.

В Раубичах, где уже 26 февраля стартует чемпионат Европы по биатлону, от комментариев также отказались, за ними направляют в Министерство спорта и туризма – там оперативно что-то узнать не удалось.

Напомним, на днях трассу в Раубичах проинспектировал Александр Лукашенко. Он признался, что переживает из-за погоды. Однако отметил, что специальные пушки произвели много снега.

Чемпионат Европы должен был пройти в Эстонии, однако там от проведения мероприятий отказались из-за отсутствия снега. Впрочем, со снегом и у нас напряженка. За окном – устойчивый плюс, климатическая зима в этом сезоне до сих пор не наступила.

Александр Лукашенко: «Если дождя не будет, чемпионат Европы и этап Кубка мы проведем достойно. Не подведем «международников»

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Теги: Минск
 
 
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Единственное место в Минске, где этой зимой много снега, – лыжероллерная трасса в Веснянке.
 
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