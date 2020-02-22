Замдиректора «Раубичей» о подготовке к ЧЕ-2020: «Планируем, что 600-700 кубометров со склонов фристайла снимем»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора «Раубичей» по административно-хозяйственной работе Леонид Карась рассказал о подготовке спорткомплекса к проведению чемпионата Европы.

– Снега много. Естественно, до грамма снять весь не получится. Планируем, что 600-700 кубометров со склонов фристайла снимем, – сказал Карась.

Напомним, что сейчас «Раубичи» принимают этап Кубка мира по фристайлу. После чего здесь пройдет чемпионат Европы по биатлону.