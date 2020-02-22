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НБА. «Клипперс» – «Сакраменто», «Милуоки» против «Филадельфии» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
22 февраля, 23.30, «Staples Center»
- Клипперс
-
Ленард (31 + 8 подборов),
Джексон (8),
Зубац (8 + 15 подборов),
М-с Моррис (6 + 5 потерь),
Шэмет (4) старт;
Уильямс (24 + 8 потерь),
Харрелл (16 + 10 подборов),
Грин (5),
Коффи (1),
Макгрудер (0),
Мэнн (0),
Паттерсон (0).
- Сакраменто
-
Фокс (20 + 8 передач + 5 потерь),
Богданович (20),
Джайлз (14 + 12 подборов),
Барнс (13 + 6 передач),
Бьелица (10 + 7 подборов) старт;
Бэйзмор (23),
Хилд (7),
Лень (3 + 8 подборов),
Джозеф (2).
- Дата проведения
-
23 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
-
Вашингтон (16 + 7 подборов),
Зеллер (14 + 9 подборов),
Бриджес (13),
Розир (10),
Грэм (6) старт;
Монк (15),
Макдэниэлс (7 + 9 подборов),
Бийомбо (5),
Чили (0),
Калеб Мартин (0),
Коди Мартин (0).
- Бруклин
-
Леверт (17 + 6 перехватов),
Принс (14),
Харрис (12),
Аллен (12 + 11 подборов),
Динуидди (10 + 8 передач) старт;
Луваву-Кабарро (21),
Джордан (12),
Пинсон (2),
Чиозза (0),
Чендлер (0),
Куруц (0).
- Дата проведения
-
23 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
-
Коллинз (35 + 17 подборов),
Янг (25 + 10 передач + 5 потерь),
Реддиш (20),
Дедмон (8 + 12 подборов),
Хертер (3 + 6 передач) старт;
Тиг (7),
Фернанду (6),
Грэм (5),
Гудвин (2),
Картер (0).
- Даллас
-
Хардуэй (33),
Сет Карри (22),
Клебер (9 + 8 подборов + 5 блок-шотов),
Финни-Смит (6),
Брансон (2) старт;
Райт (14),
Джексон (10 + 8 подборов),
Бареа (8),
Марьянович (2),
Ли (1),
Кидд-Гилкрист (0).
- Дата проведения
-
23 февраля, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Уайт (15),
Лавин (14),
Арчидиаконо (8),
Янг (8),
Гэффорд (6),
Фелисио (4),
Харрисон (2),
Саторански (0),
Мокока (0).
- Финикс
-
Рубио (12 + 6 передач),
Букер (12),
Убре (9),
Эйтон (8 + 6 потерь),
Бэйнс (4),
Бриджес (2),
Картер (0),
Джером (0),
К. Джонсон (0),
Шарич (0),
Болден (0).
- Дата проведения
-
23 февраля, 04.00, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Робинсон (16),
Адебайо (13 + 8 передач),
Нанн (12),
Джонс (11),
Олиник (11),
Краудер (8),
Драгич (6),
Силва (3),
Игудала (2).
- Кливленд
-
Осман (11),
Томпсон (9),
Экзам (7),
Секстон (7),
Гарлэнд (6),
Нэнс (6),
Драммонд (4),
Портер (2).
- Дата проведения
-
23 февраля, 04.30, «Fiserv Forum»
- Милуоки
-
Я. Адетокумбо (14 + 7 подборов),
Бледсоу (10),
Миддлтон (8),
Б. Лопес (7),
Коннотон (5),
Р. Лопес (5),
Мэттьюз (3),
Хилл (2),
Марв. Уильямс (2),
Дивинченцо (0).
- Филадельфия
-
Эмбиид (12),
Харрис (11),
Ричардсон (7),
Коркмаз (6),
Симмонс (5),
Робинсон (4),
Хорфорд (3),
Беркс (2),
Милтон (0),
Тайбулл (0).
- Дата проведения
-
23 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Гобер (7),
Богданович (6),
Инглс (5),
Конли (4),
Митчелл (4).
- Хьюстон
-
Харден (12),
Уэстбрук (7),
Ковингтон (3),
Хауз (0),
Такер (0).
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
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