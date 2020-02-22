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НБА. «Клипперс» – «Сакраменто», «Милуоки» против «Филадельфии» и другие матчи

22.02.2020 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Сакраменто 103:112 (13:25, 35:29, 35:34, 20:24)
Дата проведения
22 февраля, 23.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Ленард (31 + 8 подборов), Джексон (8), Зубац (8 + 15 подборов), М-с Моррис (6 + 5 потерь), Шэмет (4)  старт; Уильямс (24 + 8 потерь), Харрелл (16 + 10 подборов), Грин (5), Коффи (1), Макгрудер (0), Мэнн (0), Паттерсон (0).
Сакраменто
Фокс (20 + 8 передач + 5 потерь), Богданович (20), Джайлз (14 + 12 подборов), Барнс (13 + 6 передач), Бьелица (10 + 7 подборов)  старт; Бэйзмор (23), Хилд (7), Лень (3 + 8 подборов), Джозеф (2).

Шарлотт – Бруклин 86:115 (25:30, 20:25, 18:33, 23:27)
Дата проведения
23 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Вашингтон (16 + 7 подборов), Зеллер (14 + 9 подборов), Бриджес (13), Розир (10), Грэм (6)  старт; Монк (15), Макдэниэлс (7 + 9 подборов), Бийомбо (5), Чили (0), Калеб Мартин (0), Коди Мартин (0).
Бруклин
Леверт (17 + 6 перехватов), Принс (14), Харрис (12), Аллен (12 + 11 подборов), Динуидди (10 + 8 передач)  старт; Луваву-Кабарро (21), Джордан (12), Пинсон (2), Чиозза (0), Чендлер (0), Куруц (0).

Атланта – Даллас 111:107 (21:35, 37:31, 19:20, 34:21)
Дата проведения
23 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Коллинз (35 + 17 подборов), Янг (25 + 10 передач + 5 потерь), Реддиш (20), Дедмон (8 + 12 подборов), Хертер (3 + 6 передач)  старт; Тиг (7), Фернанду (6), Грэм (5), Гудвин (2), Картер (0).
Даллас
Хардуэй (33), Сет Карри (22), Клебер (9 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Финни-Смит (6), Брансон (2)  старт; Райт (14), Джексон (10 + 8 подборов), Бареа (8), Марьянович (2), Ли (1), Кидд-Гилкрист (0).

Чикаго – Финикс 98:102 (4 четверть)
Дата проведения
23 февраля, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью
Чикаго
Уайт (15), Лавин (14), Арчидиаконо (8), Янг (8), Гэффорд (6), Фелисио (4), Харрисон (2), Саторански (0), Мокока (0).
Финикс
Рубио (12 + 6 передач), Букер (12), Убре (9), Эйтон (8 + 6 потерь), Бэйнс (4), Бриджес (2), Картер (0), Джером (0), К. Джонсон (0), Шарич (0), Болден (0).

Майами – Кливленд 102:71 (3 четверть)
Дата проведения
23 февраля, 04.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью
Майами
Робинсон (16), Адебайо (13 + 8 передач), Нанн (12), Джонс (11), Олиник (11), Краудер (8), Драгич (6), Силва (3), Игудала (2).
Кливленд
Осман (11), Томпсон (9), Экзам (7), Секстон (7), Гарлэнд (6), Нэнс (6), Драммонд (4), Портер (2).

Милуоки – Филадельфия 72:58 (3 четверть)
Дата проведения
23 февраля, 04.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Превью
Милуоки
Я. Адетокумбо (14 + 7 подборов), Бледсоу (10), Миддлтон (8), Б. Лопес (7), Коннотон (5), Р. Лопес (5), Мэттьюз (3), Хилл (2), Марв. Уильямс (2), Дивинченцо (0).
Филадельфия
Эмбиид (12), Харрис (11), Ричардсон (7), Коркмаз (6), Симмонс (5), Робинсон (4), Хорфорд (3), Беркс (2), Милтон (0), Тайбулл (0).

Юта – Хьюстон 66:62 (2 четверть)
Дата проведения
23 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью
Юта
Гобер (7), Богданович (6), Инглс (5), Конли (4), Митчелл (4).
Хьюстон
Харден (12), Уэстбрук (7), Ковингтон (3), Хауз (0), Такер (0).

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
 
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