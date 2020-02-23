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Белорусских клубов в следующем сезоне, скорее всего, не будет в МХЛ («БХ»)
23.02.2020 16:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусских клубов в следующем сезоне, скорее всего, не будет в МХЛ,
Ранее
Напомним, что команды из Беларуси не представлены в
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Белорусских клубов в следующем сезоне, скорее всего, не будет в МХЛ, сообщает «БХ».
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