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Белорусских клубов в следующем сезоне, скорее всего, не будет в МХЛ («БХ»)

23.02.2020 16:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусских клубов в следующем сезоне, скорее всего, не будет в МХЛ, сообщает «БХ».

Ранее сообщалось, что в ФХБ рассматривают вариант с заявкой команды в МХЛ в структуре «Динамо» или «Юности». Позднее появились слухи о том, что в Молодежную хоккейную лигу могут отправиться играть команды «Динамо», «Юности» и «Шахтера».

Напомним, что команды из Беларуси не представлены в МХЛ с сезона-2016/17.

 
 
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Белорусских клубов в следующем сезоне, скорее всего, не будет в МХЛ, сообщает «БХ».
 
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