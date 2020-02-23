Белорусских клубов в следующем сезоне, скорее всего, не будет в МХЛ («БХ»)

Источник материала: Tribuna.com

Белорусских клубов в следующем сезоне, скорее всего, не будет в МХЛ, сообщает «БХ».

Ранее сообщалось, что в ФХБ рассматривают вариант с заявкой команды в МХЛ в структуре «Динамо» или «Юности». Позднее появились слухи о том, что в Молодежную хоккейную лигу могут отправиться играть команды , «Юности» и «Шахтера».

Напомним, что команды из Беларуси не представлены в с сезона-2016/17.