Василий Лещенко: «У нас был общий тренировочный план на мужскую и женскую команды. Никаких замечаний. Понимаете? Это самое страшное»

Источник материала: Tribuna.com

Старший тренер женской сборной Беларуси Василий Лещенко поделился мнением о результатах команды на чемпионате мира по биатлону.

– Чемпионат мира получился богатым на эмоции, но они, понятно, почти все негативные. Я по-прежнему считаю: к стартам были готовы, о чем сказали женские этапы в смешанной эстафете. Был ведь хороший ход и у Кривко, и у Елены Кручинкиной . Но после… У спортсменок появилась тяжесть в ногах. Общее состояние хорошее – вопросов нет. Но на ноги, как говорила Кривко, словно повесили гири по четыре кило каждая.

– Сбор в Риднау?

– Как версия рассматривается. Но поймите, у нас был общий тренировочный план на мужскую и женскую команды.

– А ведь Смольский бодр, Лобастов тоже.

– В том-то и дело! Антон – в порядке, а Иру после каждой гонки едва возвращали массажем к жизни. Как и остальных. Только Сола сказала, что ее «отпустило», но Аня ведь не бежала все гонки. Что тоже существенный фактор.

- Сейчас на лицо и эмоциональная яма. Что надо сделать, чтобы мотивировать спортсменок на продолжение сезона?

– Все-таки должно отпустить, когда спустимся с гор. Но тут ведь вот какая штука: если это так придавили горы, причем конкретные горы Антхольца, то мы уже прошли акклиматизацию. Как-никак больше десяти дней здесь. Ну должно стать легче. Нет! Плохое состояние держится. Так что… Обязательно надо разобраться, в чем причина «ямы». Вот на сбор в Риднау приезжала биохимик Рыбина – все у всех было хорошо. Никаких замечаний. Понимаете?

– Не очень…

– Вот и мы тоже… не очень. Это самое страшное. Мы – тренеры, сейчас не можем определиться, – сказал Лещенко.