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Василий Лещенко: «У нас был общий тренировочный план на мужскую и женскую команды. Никаких замечаний. Понимаете? Это самое страшное»
23.02.2020 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Старший тренер женской сборной Беларуси
– Чемпионат мира получился богатым на эмоции, но они, понятно, почти все негативные. Я по-прежнему считаю: к стартам были готовы, о чем сказали женские этапы в смешанной эстафете. Был ведь хороший ход и у Кривко, и у
– Сбор в Риднау?
– Как версия рассматривается. Но поймите, у нас был общий тренировочный план на мужскую и женскую команды.
– А ведь
– В том-то и дело! Антон – в порядке, а
- Сейчас на лицо и эмоциональная яма. Что надо сделать, чтобы мотивировать спортсменок на продолжение сезона?
– Все-таки должно отпустить, когда спустимся с гор. Но тут ведь вот какая штука: если это так придавили горы, причем конкретные горы Антхольца, то мы уже прошли акклиматизацию. Как-никак больше десяти дней здесь. Ну должно стать легче. Нет! Плохое состояние держится. Так что… Обязательно надо разобраться, в чем причина «ямы». Вот на сбор в Риднау приезжала биохимик Рыбина – все у всех было хорошо. Никаких замечаний. Понимаете?
– Не очень…
– Вот и мы тоже… не очень. Это самое страшное. Мы – тренеры, сейчас не можем определиться, – сказал Лещенко.
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Василий Лещенко: «У нас был общий тренировочный план на мужскую и женскую команды. Никаких замечаний. Понимаете? Это самое страшное»
Старший тренер женской сборной Беларуси Василий Лещенко поделился мнением о результатах команды на чемпионате мира по биатлону.
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