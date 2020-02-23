«Расизм победил, но я не сдамся и не замолчу». Рюдигер о том, что фанатов «Тоттенхэма» не накажут

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Антонио Рюдигер высказался о проблеме расизма.

Немецкий игрок был освистан в матче с (2:1). Ранее он заявлял, что подвергся расизму в матче команд в первом круге.

В итоге полиция не нашла доказательств проявления расизма в адрес Рюдигера.

«Расизм победил. Происходящее подтверждает, что эти люди победили, так как они могут вернуться на стадион. Они не будут наказаны, а в итоге я оказался пугалом.

Я не сдамся и не замолчу. Всегда буду заявлять о проблеме, но, к сожалению, сейчас я в одиночестве.

Каждый должен начать с себя. Когда я подвергся расизму в Италии, всегда слышал: «В Италии это нормально». Нужно начинать с себя, а потом говорить о других. ни одна страна не контролирует эту проблему.

Да, меня поддерживают, но слова и дела – разные вещи. Любой может сказать: «Извините». Но понять могут лишь те, кто оказался в такой же ситуации.

Я мог бы написать пост в инстаграме или твиттере, но на что бы это повлияло? В итоге ты все равно останешься один», – заявил Рюдигер в интервью Sky Sports.

Чемпионат Англии: новости