«Динамо» Минск – «Локомотив». Грабовский взял флэш-интервью у Денисова во втором перерыве

Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское дома уступило «Локомотиву» (3:5).

Отметим, что тренер «зубров» взял флэш-интервью у защитника Павла Денисова во втором перерыве встречи.

Напомним, Грабовский был оштрафован и дисквалифицирован на один матч, потому что в игре против «Ак Барса» специалист бросил бутылку на лед и получил две минуты за неспортивное поведение.

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