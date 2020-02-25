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«Динамо» Минск – «Локомотив». Грабовский взял флэш-интервью у Денисова во втором перерыве

25.02.2020 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома уступило «Локомотиву» (3:5).

Отметим, что тренер «зубров» Михаил Грабовский взял флэш-интервью у защитника Павла Денисова во втором перерыве встречи.

Напомним, Грабовский был оштрафован и дисквалифицирован на один матч, потому что в игре против «Ак Барса» специалист бросил бутылку на лед и получил две минуты за неспортивное поведение.

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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома уступило «Локомотиву» (3:5).
 
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