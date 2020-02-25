|
Гагиев о чемпионате Европы-2020: «Думаю, что интерес будет достойный. Едут команды сильнейшими составами»
25.02.2020 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев поделился ожиданиями от стартующего завтра чемпионата Европы.
«Думаю, что интерес будет достойный. Едут команды сильнейшими составами. Например, Россия. Они уже соскучились по биатлону», – сказал Гагиев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гагиев о чемпионате Европы-2020: «Думаю, что интерес будет достойный. Едут команды сильнейшими составами»
Директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев поделился ожиданиями от стартующего завтра чемпионата Европы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)