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Александр Гагиев: «Заготовили машин 20 снега. Свежего и белого. Даже стадион освежился, стал беленький»
25.02.2020 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев сообщил о заготовках снега для чемпионата Европы.
«Заготовили неплохой объем снега, машин 20. Свежего и белого. Даже стадион освежился, стал беленький», – сказал Гагиев.
Как сообщили в сюжете «Панорамы», снегогенераторы работали восемь часов, с двух ночи до десяти утра.
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Александр Гагиев: «Заготовили машин 20 снега. Свежего и белого. Даже стадион освежился, стал беленький»
Директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев сообщил о заготовках снега для чемпионата Европы.
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