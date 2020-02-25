Александр Гагиев: «Заготовили машин 20 снега. Свежего и белого. Даже стадион освежился, стал беленький»

Источник материала: Tribuna.com

Директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев сообщил о заготовках снега для чемпионата Европы.

«Заготовили неплохой объем снега, машин 20. Свежего и белого. Даже стадион освежился, стал беленький», – сказал Гагиев.

Как сообщили в сюжете «Панорамы», снегогенераторы работали восемь часов, с двух ночи до десяти утра.

Замдиректора «Раубичей» о подготовке к ЧЕ-2020: «Получается винегрет снежный: перемороженный с фристайла, из Веснянки и Заячьей поляны. Часть естественного»

Антон Смольский: «Подушка нормальная, кататься комфортно. Думали, что будет дождь и вода, придется плавать»

Рыженков о «Раубичах»: «Для таких погодных условий хорошо подготовили трассу. Пусть и немного нестандартно»