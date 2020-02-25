ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Месси не входит в высший эшелон игроков, что я видел. Даже Роналдиньо был сильнее»

25.02.2020 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший вратарь «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с великими игроками прошлого.

«Он сильно позади тех игроков, что я видел. Он даже не входит в высший эшелон.

Лучшим в мое время был Пеле, потом Альфредо Ди Стефано. Остальные сильно позади. Даже Роналдиньо на пике был сильнее Месси.

Я играл с Марадоной в «Боке» и в сборной Аргентины. Диего лучше, нечего обсуждать. Месси не сильнее него.

Кроме того, Диего проявлял себя в нужные моменты, в важных матчах. Месси так не делал», – заявил Гатти в эфире El Chiringuito.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший вратарь «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с великими игроками прошлого.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Гагиев: «Заготовили машин 20 снега. Свежего и белого. Даже стадион освежился, стал беленький»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полымя

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика