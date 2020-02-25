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Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Месси не входит в высший эшелон игроков, что я видел. Даже Роналдиньо был сильнее»
25.02.2020 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший вратарь «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти сравнил форварда «Барселоны»
«Он сильно позади тех игроков, что я видел. Он даже не входит в высший эшелон.
Лучшим в мое время был Пеле, потом Альфредо Ди Стефано. Остальные сильно позади. Даже
Я играл с Марадоной в «Боке» и в сборной Аргентины. Диего лучше, нечего обсуждать. Месси не сильнее него.
Кроме того, Диего проявлял себя в нужные моменты, в важных матчах. Месси так не делал», – заявил Гатти в эфире El Chiringuito.
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Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Месси не входит в высший эшелон игроков, что я видел. Даже Роналдиньо был сильнее»
Бывший вратарь «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с великими игроками прошлого.
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