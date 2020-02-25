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Замдиректора «Раубичей» о подготовке к ЧЕ-2020: «Получается винегрет снежный: перемороженный с фристайла, из Веснянки и Заячьей поляны. Часть естественного»
25.02.2020 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель директора «
«Тут получается винегрет снежный: перемороженный снег с фристайла, снег из Веснянки и Заячьей поляны. Часть естественного снега. Для сервисменов задача будет сложноватая», – сказал Карась.
Напомним, чемпионат Европы пройдет в «
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Замдиректора «Раубичей» о подготовке к ЧЕ-2020: «Получается винегрет снежный: перемороженный с фристайла, из Веснянки и Заячьей поляны. Часть естественного»
Заместитель директора «Раубичей» по административно-хозяйственной работе Леонид Карась рассказал о трассе.
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