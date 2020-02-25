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Замдиректора «Раубичей» о подготовке к ЧЕ-2020: «Получается винегрет снежный: перемороженный с фристайла, из Веснянки и Заячьей поляны. Часть естественного»

25.02.2020 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора «Раубичей» по административно-хозяйственной работе Леонид Карась рассказал о трассе.

«Тут получается винегрет снежный: перемороженный снег с фристайла, снег из Веснянки и Заячьей поляны. Часть естественного снега. Для сервисменов задача будет сложноватая», – сказал Карась.

Напомним, чемпионат Европы пройдет в «Раубичах» с 26 февраля по 1 марта.

Как выглядят «Раубичи» перед ЧЕ по биатлону: снег тает, но он есть (только на трассе), кажется, пришла весна

 
 
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Заместитель директора «Раубичей» по административно-хозяйственной работе Леонид Карась рассказал о трассе.
 
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