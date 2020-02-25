Замдиректора «Раубичей» о подготовке к ЧЕ-2020: «Получается винегрет снежный: перемороженный с фристайла, из Веснянки и Заячьей поляны. Часть естественного»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора « Раубичей » по административно-хозяйственной работе Леонид Карась рассказал о трассе.

«Тут получается винегрет снежный: перемороженный снег с фристайла, снег из Веснянки и Заячьей поляны. Часть естественного снега. Для сервисменов задача будет сложноватая», – сказал Карась.

Напомним, чемпионат Европы пройдет в « Раубичах » с 26 февраля по 1 марта.