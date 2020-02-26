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Месси вышел на пятое место по матчам в ЛЧ, догнав Гиггза. До Касильяса – 36 игр
26.02.2020 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
Это 141-я игра аргентинца в турнире, что позволило ему догнать экс-игрока «Манчестер Юнайтед»
Впереди 32-летнего Месси лишь
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Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (0:0, первый тайм).
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