Месси вышел на пятое место по матчам в ЛЧ, догнав Гиггза. До Касильяса – 36 игр

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

Это 141-я игра аргентинца в турнире, что позволило ему догнать экс-игрока «Манчестер Юнайтед» на пятом месте по количеству игр в ЛЧ.

Впереди 32-летнего Месси лишь Рауль (142 матча), Хави (151), (168) и Икер Касильяс (177).