Лэмпард о 0:3 с «Баварией»: «Они превзошли нас во всем. Иногда нужно быть предельно честным»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча с «Баварией» (0:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов .

«Игра была плохой. Иногда нужно быть предельно честным. Они превзошли нас во всем, и это неплохо отрезвляет. Благодаря такому высокому уровню из года в год борется за победу в Бундеслиге и в Европе.

Я разочарован, что мы не смогли сыграть лучше против них. Мы должны принять этот удар и работать, чтобы вернуться к тому уровню, на котором мы хотим быть.

Если вы посмотрите на их решения, которые они принимают в передачах, то будет ясно, что мы должны в этом прибавить. Если наши игроки немного об этом подумают, а мне кажется, что они это сделают, то они посмотрят, против кого играли, и увидят уровень, к которому нужно стремиться.

Мы всегда будем играть с гордостью, но меня больше беспокоит общая картина. Как быстро мы сможем восстановиться к Премьер-лиге, и как быстро мы сможем выйти на [нужный] уровень?» – заявил Лэмпард.