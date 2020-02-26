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Лэмпард о 0:3 с «Баварией»: «Они превзошли нас во всем. Иногда нужно быть предельно честным»

26.02.2020 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча с «Баварией» (0:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Игра была плохой. Иногда нужно быть предельно честным. Они превзошли нас во всем, и это неплохо отрезвляет. Благодаря такому высокому уровню «Бавария» из года в год борется за победу в Бундеслиге и в Европе.

Я разочарован, что мы не смогли сыграть лучше против них. Мы должны принять этот удар и работать, чтобы вернуться к тому уровню, на котором мы хотим быть.

Если вы посмотрите на их решения, которые они принимают в передачах, то будет ясно, что мы должны в этом прибавить. Если наши игроки немного об этом подумают, а мне кажется, что они это сделают, то они посмотрят, против кого играли, и увидят уровень, к которому нужно стремиться.

Мы всегда будем играть с гордостью, но меня больше беспокоит общая картина. Как быстро мы сможем восстановиться к Премьер-лиге, и как быстро мы сможем выйти на [нужный] уровень?» – заявил Лэмпард.

 
 
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча с «Баварией» (0:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
 
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