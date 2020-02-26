Пике получил травму в матче с «Наполи». Класико – 1 марта

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не смог доиграть матч с (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Испанец получил травму голеностопа в концовке, сначала пытался вернуться в игру, но на 93-й минуте был заменен на .

1 марта «Барселона» встретится с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках чемпионата Испании.