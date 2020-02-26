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Пике получил травму в матче с «Наполи». Класико – 1 марта
26.02.2020 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Барселоны»
Испанец получил травму голеностопа в концовке, сначала пытался вернуться в игру, но на 93-й минуте был заменен на
1 марта «Барселона» встретится с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках чемпионата Испании.
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике не смог доиграть матч с «Наполи» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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