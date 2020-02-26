«Челси» потерпел крупнейшее домашнее поражение в еврокубках

Источник материала: Tribuna.com

разгромно уступил «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов .

Для лондонцев это поражение стало крупнейшим на домашнем стадионе за все время выступления в еврокубках. «Челси» также впервые проиграл дома немецкой команде.

Кроме того, «Челси» проиграл в этом сезоне восемь матчей на во всех турнирах – это худший показатель с сезона-1985/86.