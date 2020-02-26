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«Челси» потерпел крупнейшее домашнее поражение в еврокубках
26.02.2020 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Для лондонцев это поражение стало крупнейшим на домашнем стадионе за все время выступления в еврокубках. «Челси» также впервые проиграл дома немецкой команде.
Кроме того, «Челси» проиграл в этом сезоне восемь матчей на
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«Челси» разгромно уступил «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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