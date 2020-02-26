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«Челси» потерпел крупнейшее домашнее поражение в еврокубках

26.02.2020 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Челси» разгромно уступил «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Для лондонцев это поражение стало крупнейшим на домашнем стадионе за все время выступления в еврокубках. «Челси» также впервые проиграл дома немецкой команде.

Кроме того, «Челси» проиграл в этом сезоне восемь матчей на «Стэмфорд Бридж» во всех турнирах – это худший показатель с сезона-1985/86.

 
 
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«Челси» разгромно уступил «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
 
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