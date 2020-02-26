Дженнаро Гаттузо: «Барселона» почти не создала нам проблем. Побороться за проход – наш долг»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Дженнаро Гаттузо поделился мыслями о ничьей с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов .

«Мы могли бы лучше использовать несколько контратак, но команда сделала то, что и должна была сделать. Мы дали сопернику создать очень мало моментов.

Разумеется, вопрос дальнейшего прохода открыт, у нас будет время для подготовки к ответной игре, мы будем знать, что они сыграют без Бускетса и Видаля.

Я немного разочарован тем, что мы не создали больше, играя через защитников и владея мячом, но может возникнуть небольшая усталость, когда вы так много работаете. К сожалению, нельзя допускать ни одной ошибки против «Барселоны».

Поехать туда и побороться за проход – наш долг. У много сильных игроков, у «Барселоны» есть нечто большее, но если мы будем играть упорно, у нас могут быть шансы.

Думаю, что они почти не беспокоили нас сегодня, они с трудом один раз пробили в створ. Они могли бы действовать так весь матч и не забить, однако мы пропустили после единственной ошибки.

Они не создали нас проблем, мы почти их не чувствовали. Если правильно защищаться, может делать все что хочет, и это не будет иметь значения. Правда, проход Месси может создать проблемы, и в плане качестве обороны нам кое-чего не хватало», – сказал Гаттузо.