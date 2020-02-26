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⚖️CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» по поводу исключения из еврокубков
26.02.2020 14:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал апелляцию
CAS принял на рассмотрение апелляцию на решение
Когда будет сформирована рабочая группа по этому делу, пройдет слушание, после которого комиссия
Напомним, УЕФА также обязал клуб из Манчестера выплатить штраф – 30 миллионов евро.
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» по вопросу исключения из еврокубков на два года за нарушение правил...
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