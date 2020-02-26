⚖️CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» по поводу исключения из еврокубков

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал апелляцию по вопросу исключения из еврокубков на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.

CAS принял на рассмотрение апелляцию на решение от 14 февраля 2020 года.

Когда будет сформирована рабочая группа по этому делу, пройдет слушание, после которого комиссия вынесет решение. Пока нет информации о том, когда именно будет вынесено решение арбитражного суда.

Напомним, УЕФА также обязал клуб из Манчестера выплатить штраф – 30 миллионов евро.

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