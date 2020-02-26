Тихонов о ЧЕ в Раубичах: «Надо иметь большую смелость президенту страны, чтобы взять на себя такую ответственность»

Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил условия проведения чемпионата Европы в Раубичах.

«Беларусь как всегда показывает свое гостеприимство: солнце встречает чемпионат Европы.

Я скажу, что надо иметь большую смелость президенту страны, чтобы взять на себя такую ответственность при такой климатической обстановке... Все страны оценили.

Я не сомневаюсь, что чемпионат Европы пройдет на высочайшем уровне, как и все остальные соревнования, которые проходят на территории Беларуси», – сказал Тихонов в эфире « Беларусь 1 ».

Какие же космические матчи на этой неделе! «Реал» играет с «Ман Сити» и с «Барсой», в Италии сойдутся «Интер» и «Юве» – и все это легко посмотреть