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Тихонов о ЧЕ в Раубичах: «Надо иметь большую смелость президенту страны, чтобы взять на себя такую ответственность»

26.02.2020 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил условия проведения чемпионата Европы в Раубичах.

«Беларусь как всегда показывает свое гостеприимство: солнце встречает чемпионат Европы.

Я скажу, что надо иметь большую смелость президенту страны, чтобы взять на себя такую ответственность при такой климатической обстановке... Все страны оценили.

Я не сомневаюсь, что чемпионат Европы пройдет на высочайшем уровне, как и все остальные соревнования, которые проходят на территории Беларуси», – сказал Тихонов в эфире «Беларусь 1».

Какие же космические матчи на этой неделе! «Реал» играет с «Ман Сити» и с «Барсой», в Италии сойдутся «Интер» и «Юве» – и все это легко посмотреть

 
 
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил условия проведения чемпионата Европы в Раубичах.
 
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