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Тихонов о ЧЕ в Раубичах: «Надо иметь большую смелость президенту страны, чтобы взять на себя такую ответственность»
26.02.2020 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Четырехкратный олимпийский чемпион
«Беларусь как всегда показывает свое гостеприимство: солнце встречает чемпионат Европы.
Я скажу, что надо иметь большую смелость
Я не сомневаюсь, что чемпионат Европы пройдет на высочайшем уровне, как и все остальные соревнования, которые проходят на территории Беларуси», – сказал Тихонов в эфире «
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Тихонов о ЧЕ в Раубичах: «Надо иметь большую смелость президенту страны, чтобы взять на себя такую ответственность»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил условия проведения чемпионата Европы в Раубичах.
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