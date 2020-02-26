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Артем Прима: «На трассе ЧЕ грязный снег, все буграми, криво-косо. Спасибо, что не на асфальте бежим»

26.02.2020 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский биатлонист Артем Прима рассказал о суперспринте на чемпионате Европы в Раубичах.

«По трассе сильно большая «каша». Спасибо, что смогли вообще провести этот старт. Но «каша», конечно, очень большая: грязный снег, все буграми, криво-косо. Спасибо и на этом, что не на асфальте бежим.

Я бы не сказал, что это чемпионат второго плана. Здесь стартуют 120 человек и стартуют довольно сильные ребята. Много стран принимают участие. Здесь тоже не так и просто в десятку даже въехать, если разобраться. Так что говорить, что не нужен он или что очень легкий, не стоит. Конечно, нужен», – сказал Прима.

Отметим, что Прима занял 27-е место.

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Украинский биатлонист Артем Прима рассказал о суперспринте на чемпионате Европы в Раубичах.
 
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