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Принц Саудовской Аравии потерял интерес к «Ньюкаслу» и попробует купить «МЮ» (Shields Gazette)
26.02.2020 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Инвесторы из Саудовской Аравии потеряли интерес к приобретению
В прошлом месяце появилась информация, что в покупке клуба АПЛ заинтересован наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.
По данным Shields Gazette, интерес к сделке был утерян после того, как информация об этом попала в СМИ.
Теперь же саудовские инвесторы хотят попробовать приобрести
Ранее
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Инвесторы из Саудовской Аравии потеряли интерес к приобретению «Ньюкасла».
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