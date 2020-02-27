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У Вернера есть предложения от «Барселоны» и «МЮ», но он ждет решения «Ливерпуля»

27.02.2020 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер интересен нескольким европейским топ-клубам.

По информации The Athletic, 23-летний немец уже получил предложения о трансфере от «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

При этом сам футболист ждет дальнейших действий от «Ливерпуля», также заинтересованного в его в переходе.

Если мерсисайдцы решат подписать Вернера, то переговоры, вероятно, начнутся в середине марта. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп думает о необходимости усиления атакующей линии из-за расписания Олимпиады, которая пройдет с 24 июля по 9 августа, и Кубка Африки.

Ранее сообщалось, что «красные» уже предложили форварду контракт сроком до 2025 года с зарплатой 8 млн евро в год плюс бонусы и готовы заплатить 58 млн евро отступных.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Вернер забил 21 гол и отдал 7 голевых передач в 23 матчах.

 

 
 
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Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер интересен нескольким европейским топ-клубам.
 
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