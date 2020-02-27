У Вернера есть предложения от «Барселоны» и «МЮ», но он ждет решения «Ливерпуля»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Тимо Вернер интересен нескольким европейским топ-клубам.

По информации The Athletic, 23-летний немец уже получил предложения о трансфере от «Барселоны» и .

При этом сам футболист ждет дальнейших действий от , также заинтересованного в его в переходе.

Если мерсисайдцы решат подписать Вернера, то переговоры, вероятно, начнутся в середине марта. Главный тренер «Ливерпуля» думает о необходимости усиления атакующей линии из-за расписания Олимпиады, которая пройдет с 24 июля по 9 августа, и Кубка Африки.

Ранее сообщалось, что «красные» уже предложили форварду контракт сроком до 2025 года с зарплатой 8 млн евро в год плюс бонусы и готовы заплатить 58 млн евро отступных.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Вернер забил 21 гол и отдал 7 голевых передач в 23 матчах.