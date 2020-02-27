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У Вернера есть предложения от «Барселоны» и «МЮ», но он ждет решения «Ливерпуля»
27.02.2020 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
По информации The Athletic, 23-летний немец уже получил предложения о трансфере от
При этом сам футболист ждет дальнейших действий от
Если мерсисайдцы решат подписать Вернера, то переговоры, вероятно, начнутся в середине марта. Главный тренер «Ливерпуля»
Ранее сообщалось, что «красные» уже предложили форварду контракт сроком до 2025 года с зарплатой 8 млн евро в год плюс бонусы и готовы заплатить 58 млн евро отступных.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Вернер забил 21 гол и отдал 7 голевых передач в 23 матчах.
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Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер интересен нескольким европейским топ-клубам.
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