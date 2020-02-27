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Сборная Норвегии дисквалифицирована в смешанной эстафете на ЧЕ-2020. Бронза досталась сборной Беларуси
27.02.2020 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Норвегии дисквалифицирована в смешанной эстафете на чемпионате Европы-2020 по биатлону в Раубичах.
Норвежцы финишировали третьими в гонке, но были дисквалифицированы из-за того, что на финишном круге четвертого этапа Александр Андерсен создал помеху на трассе белорусу Сергею Бочарникову.
Таким образом, бронзовая медаль досталась команде Беларуси.
Напомним, что за нашу сборную выступали Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский,
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Сборная Норвегии дисквалифицирована в смешанной эстафете на ЧЕ-2020. Бронза досталась сборной Беларуси
Сборная Норвегии дисквалифицирована в смешанной эстафете на чемпионате Европы-2020 по биатлону в Раубичах.
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