Сборная Норвегии дисквалифицирована в смешанной эстафете на ЧЕ-2020. Бронза досталась сборной Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Норвегии дисквалифицирована в смешанной эстафете на чемпионате Европы-2020 по биатлону в Раубичах.

Норвежцы финишировали третьими в гонке, но были дисквалифицированы из-за того, что на финишном круге четвертого этапа Александр Андерсен создал помеху на трассе белорусу Сергею Бочарникову.

Таким образом, бронзовая медаль досталась команде Беларуси.

Напомним, что за нашу сборную выступали Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский, .