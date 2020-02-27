Черчесов об отмене лимита для игроков из стран ЕАЭС: «Наш союз, слава богу, расширяет границы»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об отмене статуса легионеров для игроков из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

– С этого года расширяются границы стран ЕАЭС. Игроки стран, которые в него входят, больше не считаются легионерами. Как вы к этом относитесь?

– Ну, честно говоря... Со стороны, наверное, кажется, что главный тренер сборной переживает, что кто-то чьи-то места займет. С другой стороны, это нормальная конкурентная среда. Лучший всегда находит себе место. Поэтому мы к этому спокойно относимся, раз ситуация такая.

Наш союз, слава богу, расширяет границы не только в политике и экономике, но и в плане спорта. Мы к этому спокойно относимся, – сказал Черчесов.

Напомним, что в ЕАЭС входят следующие страны: Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Россия.