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Черчесов об отмене лимита для игроков из стран ЕАЭС: «Наш союз, слава богу, расширяет границы»

27.02.2020 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об отмене статуса легионеров для игроков из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

– С этого года расширяются границы стран ЕАЭС. Игроки стран, которые в него входят, больше не считаются легионерами. Как вы к этом относитесь?

– Ну, честно говоря... Со стороны, наверное, кажется, что главный тренер сборной переживает, что кто-то чьи-то места займет. С другой стороны, это нормальная конкурентная среда. Лучший всегда находит себе место. Поэтому мы к этому спокойно относимся, раз ситуация такая.

Наш союз, слава богу, расширяет границы не только в политике и экономике, но и в плане спорта. Мы к этому спокойно относимся, – сказал Черчесов.

Напомним, что в ЕАЭС входят следующие страны: Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Россия.

 
 
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об отмене статуса легионеров для игроков из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
 
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