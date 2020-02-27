Китаров проводит 450-й матч в КХЛ

Источник материала: Tribuna.com

Минское сегодня принимает московских одноклубников.

Форвард «зубров» Александр Китаров проводит 450-ю игру в ,

Нападающий дебютировал в КХЛ 12 сентября 2011 года в домашнем матче минского «Динамо» против омского .

Отметим, что форвард долгое время не мог забросить свою первую шайбу в КХЛ и сумел поразить цель только в 42-м своем матче в лиге – 15 января 2012 года в ворота .

За карьеру Китаров заработал 81 (33+48) очко.