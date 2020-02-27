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Китаров проводит 450-й матч в КХЛ
27.02.2020 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское
Форвард «зубров» Александр Китаров проводит 450-ю игру в
Нападающий дебютировал в КХЛ 12 сентября 2011 года в домашнем матче минского «Динамо» против омского
Отметим, что форвард долгое время не мог забросить свою первую шайбу в КХЛ и сумел поразить цель только в 42-м своем матче в лиге – 15 января 2012 года в ворота
За карьеру Китаров заработал 81 (33+48) очко.
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Минское «Динамо» сегодня принимает московских одноклубников.
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