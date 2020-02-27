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После матча раздевалку минского «Динамо» посетил солист Deep Purple Joe Lynn Turner
27.02.2020 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в последнем матче регулярного чемпионата минское
После игры раздевалку «зубров» посетил солист группы Deep Purple Joe Lynn Turner.
Музыкант произнес эмоциональную речь и спел песню Smoke on the Water.
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Сегодня в последнем матче регулярного чемпионата минское «Динамо» одолело московских одноклубников (4:3).
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