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IBU удовлетворил протест сборной Норвегии и вернул команде бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ-2020. Беларусь – 4-я

27.02.2020 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил протест сборной Норвегии и вернул команде бронзу в смешанной эстафете на чемпионате Европы-2020 в Раубичах.

Норвежцы финишировали третьими в гонке, сборная Беларуси стала четвертой. Однако сразу после гонки судьи решили дисквалифицировать Норвегию из-за того, что на финишном круге четвертого этапа Александр Андерсен создал помеху на трассе Сергею Бочарникову. Таким образом, бронза досталась Беларуси.

Позже Норвегия подала протест на решение судей и он был удовлетворен – бронза вернулась к Норвегии, сборная Беларуси осталась четвертой.

«После получения протеста от Норвегии судейская панель пересмотрела ситуацию. Принимая во внимание видео с гонки и показания свидетелей, жюри решило принять протест и распределить места следующим образом: Норвегия – 3-е место, Беларусь – 4-е», – говорится в сообщении IBU.

 
 
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Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил протест сборной Норвегии и вернул команде бронзу в смешанной эстафете на чемпионате Европы-2020 в Раубичах.
 
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