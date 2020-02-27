IBU удовлетворил протест сборной Норвегии и вернул команде бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ-2020. Беларусь – 4-я

Источник материала: Tribuna.com

Международный союз биатлонистов ( ) удовлетворил протест сборной Норвегии и вернул команде бронзу в смешанной эстафете на чемпионате Европы-2020 в Раубичах.

Норвежцы финишировали третьими в гонке, сборная Беларуси стала четвертой. Однако сразу после гонки судьи решили дисквалифицировать Норвегию из-за того, что на финишном круге четвертого этапа Александр Андерсен создал помеху на трассе Сергею Бочарникову. Таким образом, бронза досталась Беларуси.

Позже Норвегия подала протест на решение судей и он был удовлетворен – бронза вернулась к Норвегии, сборная Беларуси осталась четвертой.

«После получения протеста от Норвегии судейская панель пересмотрела ситуацию. Принимая во внимание видео с гонки и показания свидетелей, жюри решило принять протест и распределить места следующим образом: Норвегия – 3-е место, Беларусь – 4-е», – говорится в сообщении IBU.