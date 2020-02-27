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Крэйг Вудкрофт: «Джо Линн Тернер был в раздевалке до матча, был после игры. Думаю, это помогло зажечь огонь в ребятах»
27.02.2020 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
– Мы знали, кто такие «Динамо-Москва», как быстро и агрессивно они умеют играть, переводить шайбу в зону атаки. Также понимали, что для них эта игра имеет смысл и многое значит. Поэтому были готовы к давлению со стороны москвичей. В начале игры слишком много осторожничали, отсиживались в обороне, за что практически сразу же получили две шайбы. Хочу отметить, что сегодня
В перерыве поговорили с командой в раздевалке. Знали, что ребята не показывают свой максимум, поэтому попросили играть увереннее, думать быстрее. Думаю, второй период доказал, что нам удалось достучаться. Мы оказывали чуть больше давления – в принципе это то, что мы просили от игроков, думаю, это сработало.
Третий период в нашем исполнении был хорош. В большинстве играли опасно, создавали моменты, но не смогли их реализовать. Хочется отметить, что сегодня команда действовала, как единый механизм, ребята бились друг за друга. Было приятно это видеть.
– Какие слова нашли сегодня перед игрой?
– Мы разговаривали о том, чтобы перед последним матчем дать команде какую-то экстра мотивацию. Думаю, справились с этим.
Перед игрой
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Крэйг Вудкрофт: «Джо Линн Тернер был в раздевалке до матча, был после игры. Думаю, это помогло зажечь огонь в ребятах»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением об игре против московских одноклубников.
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