Чемпионат мира на треке. Королек завоевал золото в скрэтче

Источник материала: Tribuna.com

Белорус Евгений Королек выиграл золото в скрэтче на чемпионате мира по велоспорту на треке в Берлине.

Второй место занял итальянец Симоне Консонни. Тройку призеров замкнул Себастьян Мора из Испании.

Отметим, что 23-летний гродненский гонщик стал двукратным чемпионом мира по велоспорту на треке.

Скрэтч — это групповая гонка, где победителем становится тот, кто первым пересек финишную черту 15-километровой гонки (60 кругов).





Фото: Peloton.by