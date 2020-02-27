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Чемпионат мира на треке. Королек завоевал золото в скрэтче

27.02.2020 23:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорус Евгений Королек выиграл золото в скрэтче на чемпионате мира по велоспорту на треке в Берлине.

Второй место занял итальянец Симоне Консонни. Тройку призеров замкнул Себастьян Мора из Испании.

Отметим, что 23-летний гродненский гонщик стал двукратным чемпионом мира по велоспорту на треке.

Скрэтч — это групповая гонка, где победителем становится тот, кто первым пересек финишную черту 15-километровой гонки (60 кругов).

Чемпионат мира на треке. Королек завоевал золото в скрэтче

Фото: Peloton.by

 
 
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Белорус Евгений Королек выиграл золото в скрэтче на чемпионате мира по велоспорту на треке в Берлине.
 
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