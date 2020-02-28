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Серия А подтвердила, что матч «Ювентус» – «Интер» и еще 4 игры пройдут без зрителей из-за коронавируса

28.02.2020 00:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Половина матчей 26-го тура Серии А пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Несмотря на то, что об этом во вторник сообщал министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора, оставались надежды на то, что ситуация изменится.

Однако сегодня на кризисном совещании было принято решение провести при пустых трибунах пять игр, включая центральный матч между «Ювентусом» и «Интером».

«Удинезе» – «Фиорентина» (29 февраля)

«Ювентус» – «Интер» (1 марта)

«Милан» – «Дженоа» (1 марта)

«Сассуоло» – «Брешия» (1 марта)

«Парма» – СПАЛ (1 марта)

Напомним, что ранее перенесли ряд матчей 25-го тура чемпионата Италии, а ответная игра «Интера» с «Лудогорцем» в 1/16 финала Лиги Европы также проходит без зрителей из-за коронавируса.

В северной Италии подтверждено более 580 случаев заражения коронавирусом, 17 из которых закончились смертью, все летальные случаи связаны с существовавшими у людей ранее заболеваниями.

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Половина матчей 26-го тура Серии А пройдет без зрителей из-за коронавируса.
 
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