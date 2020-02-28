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Серия А подтвердила, что матч «Ювентус» – «Интер» и еще 4 игры пройдут без зрителей из-за коронавируса
28.02.2020 00:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Половина матчей 26-го тура Серии А пройдет без зрителей из-за коронавируса.
Несмотря на то, что об этом во вторник сообщал министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора, оставались надежды на то, что ситуация изменится.
Однако сегодня на кризисном совещании было принято решение провести при пустых трибунах пять игр, включая центральный матч между
«Удинезе» – «Фиорентина» (29 февраля)
«Ювентус» – «Интер» (1 марта)
«Сассуоло» – «Брешия» (1 марта)
Напомним, что ранее перенесли ряд матчей 25-го тура чемпионата Италии, а ответная игра
В северной Италии подтверждено более 580 случаев заражения коронавирусом, 17 из которых закончились смертью, все летальные случаи связаны с существовавшими у людей ранее заболеваниями.
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Серия А подтвердила, что матч «Ювентус» – «Интер» и еще 4 игры пройдут без зрителей из-за коронавируса
Половина матчей 26-го тура Серии А пройдет без зрителей из-за коронавируса.
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