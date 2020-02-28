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НБА. «Индиана» сыграет с «Портлендом», «Голден Стэйт» принимает «Лейкерс» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
«Индиана» дома сыграет с «Портлендом». «Лейкерс» без Леброна в гостях у прошлогодних финалистов «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
28 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Харрис (34 + 7 подборов + 7 передач),
Милтон (19),
Хорфорд (15 + 7 подборов + 9 передач),
Ричардсон (11 + 7 подборов),
Робинсон (4) старт;
Коркмаз (11),
Беркс (7),
Тайбулл (6),
Скотт (5),
О’Куинн (3 + 10 подборов).
- Нью-Йорк
-
Рэндл (30 + 10 подборов),
Пэйтон (18 + 12 передач),
Харклесс (17),
Барретт (15),
Портис (7) старт;
Трир (6),
Робинсон (6 + 8 подборов),
Смит (4),
Буллок (2),
Нокс (1),
Эллингтон (0).
- Дата проведения
-
28 февраля, 04.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Оладипо (15),
Брогдон (12 + 8 передач),
Уоррен (11),
Тернер (11 + 7 подборов),
Сабонис (10 + 7 подборов).
- Портленд
-
Макколлум (20 + 6 передач),
Трент (14),
Уайтсайд (14 + 12 подборов),
Энтони (8),
Ариза (5).
- Дата проведения
-
28 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Галлинари (17),
Гилджес-Александер (13),
Адамс (13 + 7 подборов),
Ноэл (10 + 7 подборов),
Шредер (9 + 6 передач),
Пол (8),
Дорт (6),
Надер (5),
Фергюсон (0),
Диалло (0).
- Сакраменто
-
Джайлз (17),
Бьелица (16),
Хилд (12),
Барнс (11),
Лень (9 + 9 подборов),
Богданович (8),
Бэйзмор (5),
Джозеф (4 + 9 передач),
Феррелл (0),
Джеймс (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
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