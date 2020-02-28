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НБА. «Индиана» сыграет с «Портлендом», «Голден Стэйт» принимает «Лейкерс» и другие матчи

28.02.2020 01:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Индиана» дома сыграет с «Портлендом». «Лейкерс» без Леброна в гостях у прошлогодних финалистов «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Нью-Йорк 115:106 (26:21, 35:25, 26:33, 28:27)
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Харрис (34 + 7 подборов + 7 передач), Милтон (19), Хорфорд (15 + 7 подборов + 9 передач), Ричардсон (11 + 7 подборов), Робинсон (4)  старт; Коркмаз (11), Беркс (7), Тайбулл (6), Скотт (5), О’Куинн (3 + 10 подборов).
Нью-Йорк
Рэндл (30 + 10 подборов), Пэйтон (18 + 12 передач), Харклесс (17), Барретт (15), Портис (7)  старт; Трир (6), Робинсон (6 + 8 подборов), Смит (4), Буллок (2), Нокс (1), Эллингтон (0).

Индиана – Портленд 92:82 (4 четверть)
Дата проведения
28 февраля, 04.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью
Индиана
Оладипо (15), Брогдон (12 + 8 передач), Уоррен (11), Тернер (11 + 7 подборов), Сабонис (10 + 7 подборов).
Портленд
Макколлум (20 + 6 передач), Трент (14), Уайтсайд (14 + 12 подборов), Энтони (8), Ариза (5).

Оклахома-Сити – Сакраменто 90:91 (4 четверть)
Дата проведения
28 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью
Оклахома-Сити
Галлинари (17), Гилджес-Александер (13), Адамс (13 + 7 подборов), Ноэл (10 + 7 подборов), Шредер (9 + 6 передач), Пол (8), Дорт (6), Надер (5), Фергюсон (0), Диалло (0).
Сакраменто
Джайлз (17), Бьелица (16), Хилд (12), Барнс (11), Лень (9 + 9 подборов), Богданович (8), Бэйзмор (5), Джозеф (4 + 9 передач), Феррелл (0), Джеймс (0).

Голден Стэйт – Лейкерс
Дата проведения
28 февраля, 06.30, «Chase Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
 
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