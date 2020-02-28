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НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Виннипега», «Тампа» против «Чикаго», «Монреаль» – «Рейнджерс»

28.02.2020 01:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Вашингтон» в гостях сыграет с «Виннипегом» регулярном чемпионате НХЛ, «Тампа» встретится с «Чикаго», «Монреаль» – с «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Тампа-Бэй – Чикаго 2:5 (0:0, 1:0, 1:5)
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 35 Пойнт (Кучеров, Хедман)
2:0 – 40 Кучеров (Палат, Пойнт)
2:1 – 44 Саад ()
2:2 – 45 Кубалик ()
2:3 – 49 Куку ()
2:4 – 51 Кубалик ()
2:5 – 57 Кубалик (Саад)

 

Флорида – Торонто 3:5 (3:3, 0:0, 0:2)
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Пысик (Йэндл, Экблад)
1:1 – 3 Хайман (Холл, Мэттьюс)
2:1 – 7 Хоффман (Хаула, Ватрано)
3:1 – 12 Аччари (Йэндл)
3:2 – 17 Капанен (Керфут, Спецца)
3:3 – 18 Мэттьюс (Марнер, Хайман)
3:4 – 49 В. Нюландер (Маринчин, Клиффорд)
3:5 – 59 Холл ()

 

Монреаль – Рейнджерс 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Доми (Татар, Петри)
2:0 – 37 Татар (Дано, Галлахер)
2:1 – 38 Ди Джузеппе (Линдгрен, Фокс)
2:2 – 51 Зибанежад (Готье, Панарин)
2:3 – 52 Фокс (Строум, Линдгрен)
2:4 – 55 Строум (Панарин, Деанджело)
2:5 – 58 Строум (Георгиев, Стаал)

 

Бостон – Даллас 4:3 (3 период)
Дата проведения
28 февраля, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 17 Бенн (Павелски, Клингберг)
1:1 – 19 Койл (Маршанд, Крюг)
2:1 – 34 Маршанд (Пастрняк, Макэвой)
3:1 – 36 Ричи ()
3:2 – 41 Линделль (Гурьянов, Дикинсон)
4:2 – 43 Пастрняк (Лоузон, Ричи)
4:3 – 57 Хейсканен (Сегин, Бенн)

 

Детройт – Миннесота 1:7 (3 период)
Дата проведения
28 февраля, 03.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Хартман (Донато, Койву)
0:2 – 8 Донато (Патерин, Хартман)
0:3 – 10 Дамба (Брудин, Фиала)
1:3 – 27 Манта ()
1:4 – 30 Дамба (Зукарелло-Асен, Гальченюк)
1:5 – 32 Гринуэй (Эрикссон Эк)
1:6 – 38 Фиала (Койву)
1:7 – 49 Э.Стаал (Дамба, Фиала)

 

Оттава – Ванкувер 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Дата проведения
28 февраля, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Браун (Тирни)
2:0 – 7 Райан (Зайцев)
2:1 – 39 Миллер (Петтерссон, Хьюз)
3:1 – 40 Балцерс (Браун, Тирни)
3:2 – 48 Тоффоли (Эдлер, Миллер)
4:2 – 57 Райан (Пол, Тирни)
5:2 – 58 Райан (Шабо, Ткачак)

 

Нэшвилл – Калгари 1:2 (3 период)
Дата проведения
28 февраля, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Сиссонс (Тинорди, Блэкуэлл)
1:1 – 20 Андерссон (Ткачак, Баклунд)

 

Сент-Луис – Айлендерс 1:2 (3 период)
Дата проведения
28 февраля, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Пажо (Тэйвс, Барзэл)
0:2 – 16 Эберле (Барзэл, Ли)
1:2 – 19 Шенн (Шварц, О′Райлли)

 

Виннипег – Вашингтон 2:0 (3 период)
Дата проведения
28 февраля, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Куликов (Пионк, Уилер)
2:0 – 47 Коннор (Битетто, Шайфли)

 

Сан-Хосе – Нью-Джерси
Дата проведения
28 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
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«Вашингтон» в гостях сыграет с «Виннипегом» регулярном чемпионате НХЛ, «Тампа» встретится с «Чикаго», «Монреаль» – с «Рейнджерс».
 
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