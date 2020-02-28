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НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Виннипега», «Тампа» против «Чикаго», «Монреаль» – «Рейнджерс»
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Источник материала:
Tribuna.com
«Вашингтон» в гостях сыграет с «Виннипегом» регулярном чемпионате НХЛ, «Тампа» встретится с «Чикаго», «Монреаль» – с «Рейнджерс».
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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«Вашингтон» в гостях сыграет с «Виннипегом» регулярном чемпионате НХЛ, «Тампа» встретится с «Чикаго», «Монреаль» – с «Рейнджерс».
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