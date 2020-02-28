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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» против ЛАСК, «Интер» сыграет с «Хетафе»
28.02.2020 15:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала
Истанбул – Копенгаген
Олимпиакос – Вулверхэмптон
Рейнджерс – Байер
Вольфсбург – Шахтер
Интер – Хетафе
Севилья – Рома
Айнтрахт / Зальцбург – Базель
ЛАСК – Манчестер Юнайтед
Соперник «Базеля» станет известен сегодня, так как ответный матч «Ред Булл Зальцбург» – «Айнтрахт» был перенесен из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки.
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 20 марта.
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
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