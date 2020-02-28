Александр Бут-Гусаим назначен новым гендиректором стадиона «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Новым генеральным директором национального олимпийского стадиона «Динамо» стал Александр Бут-Гусаим. Соответствующий приказ был подписан в пятницу.

Предыдущим местом работы Буд-Гусаима была Федерация легкой атлетики Беларуси, где он возглавлял антидопинговую комиссию, а также в разное время работал спортивным директором и генеральным секретарем.

Помимо Белорусской федерации легкой атлетики, Бут-Гусаим был задействован в организации II Европейских игр и командного чемпионата мира по спортивной ходьбе.

1 августа 2019 года произошла предыдущая смена руководства стадиона «Динамо». Тогда на место Василия Алексеенко, имеющего военное прошлое, пришел Виктор Мелешкевич из «Минскводоканала».

Стадион «Динамо» был построен в 1934 году и является крупнейшей спортивной ареной Беларуси. После реконструкции 2018 года он вмещает 22246 зрителей.

Сейчас на нем проводит свои домашние матчи национальная сборная Беларуси по футболу, а также минское «Динамо».