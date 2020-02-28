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НБА. «Майами» против «Далласа», «Клипперс» сыграет с «Денвером» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся десять матчей.
«Майами» принимает на своей площадке «Даллас». «Клипперс» сыграет дома с «Денвером».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
29 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Вучевич (27 + 10 подборов),
Гордон (17 + 11 подборов + 12 передач),
Фульц (14 + 7 передач),
Фурнье (11),
Эннис (6 + 7 подборов) старт;
Росс (33),
Огастин (12),
Картер-Уильямс (9 + 7 подборов),
Бамба (7 + 8 подборов).
- Миннесота
-
Расселл (28 + 7 передач),
Эрнангомес (18 + 13 подборов),
Бизли (17),
Окоги (14),
Рид (7) старт;
Джонсон (17),
Лэйман (9),
Маклафлин (6),
Калвер (5),
Мартин (4).
- Дата проведения
-
29 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
-
Коллинз (33 + 13 подборов),
Реддиш (26),
Янг (22 + 14 передач),
Хантер (18 + 10 подборов),
Хертер (15) старт;
Гудвин (10),
Фернанду (9 + 9 подборов),
Тиг (6),
Картер (2),
Грэм (0).
- Бруклин
-
Динуидди (24 + 13 передач),
Харрис (18),
Леверт (18),
Принс (16),
Аллен (5 + 9 подборов) старт;
Темпл (16),
Джордан (9 + 8 подборов),
Луваву-Кабарро (6),
Клэкстон (4),
Чендлер (2),
Чиозза (0),
Пинсон (0),
Куруц (0).
- Дата проведения
-
29 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Торонто
-
Пауэлл (11),
Ануноби (9),
Сиакам (8),
Лаури (6),
Томас (3),
Дэвис (2),
Холлис-Джефферсон (2 + 7 подборов),
Маккоу (0),
Буше (0).
- Шарлотт
-
Бриджес (14),
Вашингтон (10),
Розир (7),
Грэм (6),
Бийомбо (6),
Макдэниэлс (4),
Эрнангомес (3),
Коди Мартин (2),
Калеб Мартин (0).
- Дата проведения
-
29 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
-
Я. Адетокумбо (32 + 13 подборов + 6 передач),
Мэттьюз (14),
Бледсоу (7),
Дивинченцо (7),
Б. Лопес (5).
- Оклахома-Сити
-
Пол (18),
Гилджес-Александер (11),
Адамс (8 + 7 подборов),
Дорт (4),
Диалло (2).
- Дата проведения
-
29 февраля, 04.00, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Батлер (21),
Нанн (16),
Робинсон (15),
Драгич (11),
Адебайо (10 + 10 подборов),
Олиник (8),
Джонс (4),
Краудер (3),
Игудала (0).
- Даллас
-
Сет Карри (24),
Дончич (19 + 7 передач + 5 потерь),
Порзингис (16 + 10 подборов),
Хардуэй (15),
Клебер (8),
Бареа (6),
Финни-Смит (3),
Райт (2),
Кидд-Гилкрист (0).
- Дата проведения
-
29 февраля, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Брукс (23),
Морэнт (15 + 9 передач),
Валанчюнас (11 + 20 подборов),
Андерсон (4),
Мелтон (2).
- Сакраменто
-
Фокс (20),
Бьелица (11 + 9 подборов),
Джайлз (10),
Барнс (7),
Богданович (5).
- Дата проведения
-
29 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Ингрэм (25),
Уильямсон (20),
Холидэй (17),
Мур (7),
Мелли (6),
Болл (5 + 12 передач),
Харт (5),
Фэйворс (4 + 11 подборов),
Хэйс (4),
Джексон (2),
Редик (0).
- Кливленд
-
Секстон (28),
Томпсон (13),
Гарлэнд (10),
Лав (10 + 7 подборов),
Портер (6),
Осман (6),
Деллаведова (4),
Жижич (4),
Нэнс (2).
- Дата проведения
-
29 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Эйтон (14),
Букер (9),
Шарич (8),
Бриджес (7),
Окобо (6),
Бэйнс (4),
Картер (3),
Рубио (2 + 9 передач),
К. Джонсон (0).
- Детройт
-
Роуз (12),
Михайлюк (11),
Вуд (8),
Найт (5),
Снелл (5),
Гэллоуэй (4),
Думбуя (4),
Хенсон (3),
Уолтон (0),
Макер (0).
- Дата проведения
-
29 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Митчелл (14),
Богданович (9),
Инглс (6),
О'Нил (5),
Конли (2).
- Вашингтон
-
Бил (23 + 6 передач),
Хачимура (11),
Напьер (7),
Бонга (0),
Маинми (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся десять матчей.
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