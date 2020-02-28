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НБА. «Майами» против «Далласа», «Клипперс» сыграет с «Денвером» и другие матчи

28.02.2020 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся десять матчей.

«Майами» принимает на своей площадке «Даллас». «Клипперс» сыграет дома с «Денвером».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Миннесота 136:125 (35:35, 34:30, 34:31, 33:29)
Дата проведения
29 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Вучевич (27 + 10 подборов), Гордон (17 + 11 подборов + 12 передач), Фульц (14 + 7 передач), Фурнье (11), Эннис (6 + 7 подборов)  старт; Росс (33), Огастин (12), Картер-Уильямс (9 + 7 подборов), Бамба (7 + 8 подборов).
Миннесота
Расселл (28 + 7 передач), Эрнангомес (18 + 13 подборов), Бизли (17), Окоги (14), Рид (7)  старт; Джонсон (17), Лэйман (9), Маклафлин (6), Калвер (5), Мартин (4).

Атланта – Бруклин 141:118 (29:36, 39:26, 40:36, 33:20)
Дата проведения
29 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Коллинз (33 + 13 подборов), Реддиш (26), Янг (22 + 14 передач), Хантер (18 + 10 подборов), Хертер (15)  старт; Гудвин (10), Фернанду (9 + 9 подборов), Тиг (6), Картер (2), Грэм (0).
Бруклин
Динуидди (24 + 13 передач), Харрис (18), Леверт (18), Принс (16), Аллен (5 + 9 подборов)  старт; Темпл (16), Джордан (9 + 8 подборов), Луваву-Кабарро (6), Клэкстон (4), Чендлер (2), Чиозза (0), Пинсон (0), Куруц (0).

Торонто – Шарлотт 96:99 (4 четверть)
Дата проведения
29 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Превью
Торонто
Пауэлл (11), Ануноби (9), Сиакам (8), Лаури (6), Томас (3), Дэвис (2), Холлис-Джефферсон (2 + 7 подборов), Маккоу (0), Буше (0).
Шарлотт
Бриджес (14), Вашингтон (10), Розир (7), Грэм (6), Бийомбо (6), Макдэниэлс (4), Эрнангомес (3), Коди Мартин (2), Калеб Мартин (0).

Милуоки – Оклахома-Сити 122:76 (4 четверть)
Дата проведения
29 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Превью
Милуоки
Я. Адетокумбо (32 + 13 подборов + 6 передач), Мэттьюз (14), Бледсоу (7), Дивинченцо (7), Б. Лопес (5).
Оклахома-Сити
Пол (18), Гилджес-Александер (11), Адамс (8 + 7 подборов), Дорт (4), Диалло (2).

Майами – Даллас 101:93 (4 четверть)
Дата проведения
29 февраля, 04.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью
Майами
Батлер (21), Нанн (16), Робинсон (15), Драгич (11), Адебайо (10 + 10 подборов), Олиник (8), Джонс (4), Краудер (3), Игудала (0).
Даллас
Сет Карри (24), Дончич (19 + 7 передач + 5 потерь), Порзингис (16 + 10 подборов), Хардуэй (15), Клебер (8), Бареа (6), Финни-Смит (3), Райт (2), Кидд-Гилкрист (0).

Мемфис – Сакраменто 89:95 (4 четверть)
Дата проведения
29 февраля, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью
Мемфис
Брукс (23), Морэнт (15 + 9 передач), Валанчюнас (11 + 20 подборов), Андерсон (4), Мелтон (2).
Сакраменто
Фокс (20), Бьелица (11 + 9 подборов), Джайлз (10), Барнс (7), Богданович (5).

Новый Орлеан – Кливленд 116:99 (4 четверть)
Дата проведения
29 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью
Новый Орлеан
Ингрэм (25), Уильямсон (20), Холидэй (17), Мур (7), Мелли (6), Болл (5 + 12 передач), Харт (5), Фэйворс (4 + 11 подборов), Хэйс (4), Джексон (2), Редик (0).
Кливленд
Секстон (28), Томпсон (13), Гарлэнд (10), Лав (10 + 7 подборов), Портер (6), Осман (6), Деллаведова (4), Жижич (4), Нэнс (2).

Финикс – Детройт 53:52 (2 четверть)
Дата проведения
29 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью
Финикс
Эйтон (14), Букер (9), Шарич (8), Бриджес (7), Окобо (6), Бэйнс (4), Картер (3), Рубио (2 + 9 передач), К. Джонсон (0).
Детройт
Роуз (12), Михайлюк (11), Вуд (8), Найт (5), Снелл (5), Гэллоуэй (4), Думбуя (4), Хенсон (3), Уолтон (0), Макер (0).

Юта – Вашингтон 58:60 (2 четверть)
Дата проведения
29 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью
Юта
Митчелл (14), Богданович (9), Инглс (6), О'Нил (5), Конли (2).
Вашингтон
Бил (23 + 6 передач), Хачимура (11), Напьер (7), Бонга (0), Маинми (0).

Клипперс – Денвер
Дата проведения
29 февраля, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся десять матчей.
 
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