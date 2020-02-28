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УЕФА из-за коронавируса не планирует менять сроки проведения Евро-2020
28.02.2020 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», – сообщили в пресс-службе УЕФА.
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах
По всему миру подтверждено 83 272 случая заражения коронавирусом. Умерло 2 858 человек. Коронавирус распространился на 53 страны мира.
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УЕФА пока не собирается менять сроки проведения чемпионата Европы-2020 из-за вспышки коронавируса.
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